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После смерти нерожденного ребёнка у девушки из Режа проводится проверка

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
Обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву семья решила после того, как молодая мать потеряла ребёнка. В минздраве проводят проверку по факту смерти младенца у женщины из Режа.

Ксения Трескова не только потеряла ребёнка, но и сама чуть не скончалась из-за болезни. После проведения операции она больше не сможет иметь детей. Ведутся поиски виноватых.

Девушка обратилась в Режевскую больницу в августе. Она жаловалась на расстройство кишечника. В роддоме медики взяли анализы на коронавирус, они показали либо положительный, либо отрицательный результат — медики не определились и решили считать тест положительным.

Медработники решили отправить Ксению в Екатеринбург, в перинатальный центр. Её отказались там принимать из-за коронавируса. В итоге женщину увезли на скорой, подняв на одеяле.

Со слов родственников, когда пациентка оказалась на операционном столе, ей сделали УЗИ и диагностировали — сердцебиения плода не слышно. В это время семья Тресковых пыталась дозвониться врачам для того, чтобы узнать, про происходит с Ксенией.

Уже вечером того же дня девушку доставили в реанимацию в Реже. Родственникам удалось позвонить в Минздрав, и ведомство включилось в проблему — проводится служебная проверка.

В анамнезе Ксении оказалось много диагнозов, в числе которых — отслойка плаценты, остановка сердца у плода на 22 и более неделе беременности, однако в начале августа анализы жительницы Режа были хорошими, пишет Е1.

Родственники пострадавшей написали губернатору области Евгению Куйвашеву. Они просят главу разобраться в случившемся.

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