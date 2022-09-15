После смерти нерожденного ребёнка у девушки из Режа проводится проверка

Ксения Трескова не только потеряла ребёнка, но и сама чуть не скончалась из-за болезни. После проведения операции она больше не сможет иметь детей. Ведутся поиски виноватых.
Девушка обратилась в Режевскую больницу в августе. Она жаловалась на расстройство кишечника. В роддоме медики взяли анализы на коронавирус, они показали либо положительный, либо отрицательный результат — медики не определились и решили считать тест положительным.
Медработники решили отправить Ксению в Екатеринбург, в перинатальный центр. Её отказались там принимать из-за коронавируса. В итоге женщину увезли на скорой, подняв на одеяле.
Со слов родственников, когда пациентка оказалась на операционном столе, ей сделали УЗИ и диагностировали — сердцебиения плода не слышно. В это время семья Тресковых пыталась дозвониться врачам для того, чтобы узнать, про происходит с Ксенией.
Уже вечером того же дня девушку доставили в реанимацию в Реже. Родственникам удалось позвонить в Минздрав, и ведомство включилось в проблему — проводится служебная проверка.
В анамнезе Ксении оказалось много диагнозов, в числе которых — отслойка плаценты, остановка сердца у плода на 22 и более неделе беременности, однако в начале августа анализы жительницы Режа были хорошими, пишет Е1.
Родственники пострадавшей написали губернатору области Евгению Куйвашеву. Они просят главу разобраться в случившемся.