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Редкого паука заметили жители Каменска-Уральского

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Насекомое, которое опознали как редкого паука, заметили жители Каменска-Уральского неподалеку от торгового центра «Орион» на улице Каменской.

Членистоногое вида Аргиопа Брюнниха внешне напоминает и паука, и осу. Его так и называют — паук-оса. О животном известно, что оно больно кусается и ядовито, однако токсин для человека не представляет опасности. Укус по боли сравним с пчелиным или осиным, сообщает Телекомпания ОТВ.

Фото: Телекомпания ОТВ

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила завела в своей квартире тысячи тараканов, змей и ящериц. Родственница женщины сказала, что считает маму сумасшедшей. Также у тагильчанки живут крысы. Из-за хобби по разведению экзотических зверей семья разъезжается от террариумистки.

Тысячи тараканов, змей и ящериц завела тагильчанка в своей квартире
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#Анна Варнакина#Свободное время#Каменск-Уральский#Животные#Находка#Насекомые#Фотография
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