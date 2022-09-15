Редкого паука заметили жители Каменска-Уральского

Членистоногое вида Аргиопа Брюнниха внешне напоминает и паука, и осу. Его так и называют — паук-оса. О животном известно, что оно больно кусается и ядовито, однако токсин для человека не представляет опасности. Укус по боли сравним с пчелиным или осиным, сообщает Телекомпания ОТВ.