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Семья из Нижнего Тагила стала призерами конкурса «Семья года»

Сегодня, 19:46
Фото: Личная страница Алены Бабайловой Вконтакте
Семья Бабайловых из Нижнего Тагила стала призером конкурса «Семья года». Они заняли первое место в номинации «Счастливые родители — счастливые дети».

На втором месте оказалась семья Миклиных из Ивделя, а на третьем -  семья Богатыревых из ПГТ Пышма.

Семья Фахтиевых из Первоуральска победила в 30 юбилейном областном конкурсе «Семья года». Каждый год в нем принимают участие более трех сотен семей. В этом году в финале оказались жители Качканара, Асбеста, Ивделя, Первоуральска, Нижнего Тагила, поселка городского типа Пышма.

В номинации «Семейные династии» бронза досталась семье Гладких из Асбеста, серебро — семье Хоруженко из Качканара, а золото — семье Фатхиевых из Первоуральска. Последняя также стала «Семьей года».

Супруги Фахтеевы поженились в 2008 году. На данный момент они ожидают седьмого ребенка. Глава семьи Ринат работает во «Всероссийском пожарном обществе» ведущим специалистом. Супруга Елена — торговый представитель. Глава семья увлекается выпечкой и кулинарией. Он занимался футболом и шахматами. В свободное время мама шьет купальники дочкам для художественной гимнастики, сообщили в Департаменте информационной политики.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Семья
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