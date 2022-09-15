Семья из Нижнего Тагила стала призерами конкурса «Семья года»

Супруги Фахтеевы поженились в 2008 году. На данный момент они ожидают седьмого ребенка. Глава семьи Ринат работает во «Всероссийском пожарном обществе» ведущим специалистом. Супруга Елена — торговый представитель. Глава семья увлекается выпечкой и кулинарией. Он занимался футболом и шахматами. В свободное время мама шьет купальники дочкам для художественной гимнастики, сообщили в Департаменте информационной политики.