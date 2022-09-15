Семья из Нижнего Тагила стала призерами конкурса «Семья года»

На втором месте оказалась семья Миклиных из Ивделя, а на третьем - семья Богатыревых из ПГТ Пышма.
Семья Фахтиевых из Первоуральска победила в 30 юбилейном областном конкурсе «Семья года». Каждый год в нем принимают участие более трех сотен семей. В этом году в финале оказались жители Качканара, Асбеста, Ивделя, Первоуральска, Нижнего Тагила, поселка городского типа Пышма.
В номинации «Семейные династии» бронза досталась семье Гладких из Асбеста, серебро — семье Хоруженко из Качканара, а золото — семье Фатхиевых из Первоуральска. Последняя также стала «Семьей года».
Супруги Фахтеевы поженились в 2008 году. На данный момент они ожидают седьмого ребенка. Глава семьи Ринат работает во «Всероссийском пожарном обществе» ведущим специалистом. Супруга Елена — торговый представитель. Глава семья увлекается выпечкой и кулинарией. Он занимался футболом и шахматами. В свободное время мама шьет купальники дочкам для художественной гимнастики, сообщили в Департаменте информационной политики.