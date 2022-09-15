Свердловские энергетики отчитались о готовности к холодам

Гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов сказал, что каких-либо проблем при подготовке к холодам не было. Работы на электросетевой инфраструктуре закончились. Уже начался запуск котельных, тепло пришло в Пелым, поселок Баранчинский, Новую Лялю и некоторые другие населенные пункты.