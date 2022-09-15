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Свердловские энергетики отчитались о готовности к холодам

Сегодня, 12:28
Фото: АО «Облкоммунэнерго»
Сотрудники АО «ОТСК», дочернего предприятия АО «Облкоммунэнерго», приступили к запуску котельных.

Об этом рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов в пресс-центре «Интерфакса», где обсуждался старт отопительного сезона в регионе.

Руководитель министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что на подготовку к осенне-зимнему периоду было направлено почти 8,5 млрд рублей.

Все предприятия жилищно-коммунального и энергетического комплекса готовы к началу отопительного сезона на 100% и некоторые уже его начали, преимущественно на северных территориях Свердловской области, — сказал Николай Смирнов.

Гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов сказал, что каких-либо проблем при подготовке к холодам не было. Работы на электросетевой инфраструктуре закончились. Уже начался запуск котельных, тепло пришло в Пелым, поселок Баранчинский, Новую Лялю и некоторые другие населенные пункты.

Обе компании реализуют инвестиционные и ремонтные программы в полном объеме. 158 млн рублей «Облкоммунэнерго» направит в этом году на ремонтные работы. Инвестиционная программа компании составляет 970 млн рублей.

Дмитрий Буданов отметил, что сейчас компания уже показала снижение аварийности. Это число в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 9%.

Бригады сформированы в необходимых количествах, укомплектованы техникой и специальной техникой, подготовлены резервные источники энергоснабжения общей мощностью 2,3 МВт, - добавил Дмитрий Буданов.

Отмечается, что в 2022-м году «ОТСК» отказалась от нефти, как источника теплоэнергии. В Тугулыме построили и запустили новую котельную 6 МВт, а также перевели на угольное топливо котельную в Заводоуспенке.

До конца года планируют завершить работы на газовой котельной 7 МВт в Кировграде и начать строительство там же еще одной — на 16 МВт.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отопление#Тепло#Батареи#АО "Облкоммунэнерго"
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