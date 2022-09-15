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Таксист с пассажирами снес ограждение и вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Легковой автомобиль такси с пассажирами снес ограждение около «Дома Метенкова» и выскочил на тротуар в центре Екатеринбурга. Причиной произошедшего стала потеря сознания мужчиной за рулём. Пешеходы в ДТП не пострадали.

Во время ДТП такси выполняло заказ, на заднем сидении авто ехала пассажирка. Девушка отделалась испугом и тремором, хотя машина съехала с проезжей части, двинулась в сторону забора и врезалась в ограду на большой скорости.

Во время того, как автомобиль наехал на тротуар, на нём не было пешеходов. Из-за этого авария обошлась без пострадавших.

Сотрудники музея рассказали Е1, что повредилась только ограда, само здание осталось целым. На место дорожно-транспортного происшествия выехали инспекторы ГИБДД.

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#Екатеринбург#ДТП#Авария#Автомобиль#Такси#Анна Варнакина
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