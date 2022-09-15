Таксист с пассажирами снес ограждение и вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга

Во время ДТП такси выполняло заказ, на заднем сидении авто ехала пассажирка. Девушка отделалась испугом и тремором, хотя машина съехала с проезжей части, двинулась в сторону забора и врезалась в ограду на большой скорости.



Во время того, как автомобиль наехал на тротуар, на нём не было пешеходов. Из-за этого авария обошлась без пострадавших.