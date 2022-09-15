Торги по продаже здани главного офиса банка «Нейвы» в Екатеринбурге не состоялись

Само здание имеет площадь 4,5 тысячи квадратных метров. Оно продается вместе с участком земли под ним. Общая стоимость лота составляет 275,4 миллиона рублей, сообщили в Едином реестре сведений о банкротстве.
В первый раз здание пытались продать за 306 миллионов рублей. Однако на аукцион также никто не заявился.
Напомним, в 2021 году арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск, поданный Центробанком с требованием о принудительной ликвидации банка «Нейва». Это позволило компании избежать банкротства, так как стоимости имущества не хватало для выплат кредиторам.