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Торги по продаже здани главного офиса банка «Нейвы» в Екатеринбурге не состоялись

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI
Торги по продаже главного офиса обанкротившегося банка «Нейва» в Екатеринбурге вновь не состоялись. На аукционе не было подано ни одной заявки.

Само здание имеет площадь 4,5 тысячи квадратных метров. Оно продается вместе с участком земли под ним. Общая стоимость лота составляет 275,4 миллиона рублей, сообщили в Едином реестре сведений о банкротстве.

В первый раз здание пытались продать за 306 миллионов рублей. Однако на аукцион также никто не заявился.

Напомним, в 2021 году арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск, поданный Центробанком с требованием о принудительной ликвидации банка «Нейва». Это позволило компании избежать банкротства, так как стоимости имущества не хватало для выплат кредиторам.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Банк#Нейва#Ликвидация
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