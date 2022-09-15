Учреждение Туринского ГО выплатит 70 тысяч рублей уборщице за сломанную руку

Сотрудница обратилась в прокуратуру с заявлением. Установлено, что женщина работала уборщицей. 9 марта 2019 года днем заявительница после уборки вышла на улицу вынести мусор. Она отправилась выносить мусор. После этого сотрудница пошла по тротуару обратно в здание, поскользнулась на льду и упала.
В результате падения уборщица почувствовала резкую боль в левой руке. В ходе медобследования пенсионерке поставлен диагноз «перелом лучевой кости левой руки со смещением отломков слева». По мнению прокуратуры, причиной произошедшего стало нарушение правил охраны труда.
В связи с тем, что заявительница получила травму, она длительное время была нетрудоспособна. Возмещать моральный вред учреждение добровольно отказалось, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате прокурор обратился с иском в суд с требованием компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования и взыскал в пользу бывшей работницы 70 тысяч рублей.