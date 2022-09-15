Учреждение Туринского ГО выплатит 70 тысяч рублей уборщице за сломанную руку

Сотрудница обратилась в прокуратуру с заявлением. Установлено, что женщина работала уборщицей. 9 марта 2019 года днем заявительница после уборки вышла на улицу вынести мусор. Она отправилась выносить мусор. После этого сотрудница пошла по тротуару обратно в здание, поскользнулась на льду и упала.