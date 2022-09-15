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Учреждение Туринского ГО выплатит 70 тысяч рублей уборщице за сломанную руку

Сегодня, 17:15
Фото: 1MI
Одно из учреждений Туринского ГО выплатит бывшей сотруднице 70 тысяч рублей за сломанную руку. Женщина поскользнулась на льду и упала.

Сотрудница обратилась в прокуратуру с заявлением. Установлено, что женщина работала уборщицей. 9 марта 2019 года днем заявительница после уборки вышла на улицу вынести мусор. Она отправилась выносить мусор. После этого сотрудница пошла по тротуару обратно в здание, поскользнулась на льду и упала.

В результате падения уборщица почувствовала резкую боль в левой руке. В ходе медобследования пенсионерке поставлен диагноз «перелом лучевой кости левой руки со смещением отломков слева». По мнению прокуратуры, причиной произошедшего стало нарушение правил охраны труда.

В связи с тем, что заявительница получила травму, она длительное время была нетрудоспособна. Возмещать моральный вред учреждение добровольно отказалось, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате прокурор обратился с иском в суд с требованием компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования и взыскал в пользу бывшей работницы 70 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Падение#Лед#Сотрудник#Работодатель
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