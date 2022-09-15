Уральский педагог создаст учебник для слепых, а жителя Тагила подозревают в поджоге

Создатель финансовой пирамиды обманул граждан на 264,7 млн рублей. В числе обманутых 472 человек есть и жители Нижнего Тагила, а также Свердловской области. Злоумышленники собирали деньги граждан, чтобы якобы положить их под большой процент, после чего закрылись. Виновному назначили шесть лет лишения свободы.