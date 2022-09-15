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Уральский педагог создаст учебник для слепых, а жителя Тагила подозревают в поджоге

Сегодня, 19:10
Фото: 1MI
Уральский педагог создаст учебник для слепых детей, а в Нижнем Тагиле нашли подозреваемого в поджоге ритуального агентства. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 сентября.

Уральский педагог Марина Ятченко планирует создать учебники по программированию для слепых детей. В этом году учительница набирает группу для занятий. В ней смогут учиться 14 школьников. Также педагог хочет принять участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», чтобы получить финансирование на проект «Доступный код» и создать учебник.

Уральский педагог планирует создать учебники по программированию для слепых детей
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Инфраструктуру для индустриального парка «Восточный» создадут в Нижнем Тагиле. Регуправление госэкспертизы выдало положительное заключение на проект. Здесь появится свыше 9 км новых дорог, очистные сооружения промышленных стоков, объекты энергоснабжения, инженерные коммуникации, системы видеонаблюдения, а также другие сооружения. 

Инфраструктуру для индустриального парка «Восточный» создадут в Нижнем Тагиле
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В полиции Нижнего Тагила назвали подозреваемого в поджоге ритуального агентства. Им оказался бывший сотрудник, которого недавно уволили за распитие алкоголя на рабочем месте. Мужчина рассказал, что пришел в офис за вещами, случайно обронил окурок и «не придал этому значения».

В полиции Нижнего Тагила назвали подозреваемого в поджоге ритуального агентства
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За неоплату парковки стали штрафовать жителей Екатеринбурга. Заработала автоматизированная система, которая сама вычисляет нарушителей. Штраф будет составлять тысячу рублей. В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек.

За неоплату парковки стали штрафовать жителей Екатеринбурга
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Создатель финансовой пирамиды обманул граждан на 264,7 млн рублей. В числе обманутых 472 человек есть и жители Нижнего Тагила, а также Свердловской области. Злоумышленники собирали деньги граждан, чтобы якобы положить их под большой процент, после чего закрылись. Виновному назначили шесть лет лишения свободы.

В Екатеринбурге создатель финансовой пирамиды обманул граждан на 264,7 млн рублей
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