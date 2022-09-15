В Екатеринбурге нашли труп 19-летней студентки из Ижевска

Девушка была третьекурсницей УрФУ. Об этом рассказали знакомые погибшей изданию «КП-Екатеринбург».
Незадолго до смерти Софья арендовала квартиру в высотке на улице Боровой и написала маме смс. А еще она отправила сообщение хозяйке квартиры. Написала, что скоро съедет. Предварительно известно, что студентка свела счеты с жизнью.
По словам приятелей девушки, она была очень закрытым человеком без друзей. Училась студентка на одни пятерки и четверки.
Была фанатиком, любила Marvel. Молодого человека у нее не было, друзей тоже, - рассказали знакомые погибшей.
Знакомые погибшей считают, что она могла попасть под чье-то дурное влияние.