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В Екатеринбурге нашли труп 19-летней студентки из Ижевска

Сегодня, 11:28
Фото: 1MI
Утром 12 сентября в Екатеринбурге нашли мертвой 19-летнюю студентку из Ижевска Софью.

Девушка была третьекурсницей УрФУ. Об этом рассказали знакомые погибшей изданию «КП-Екатеринбург».

Незадолго до смерти Софья арендовала квартиру в высотке на улице Боровой и написала маме смс. А еще она отправила сообщение хозяйке квартиры. Написала, что скоро съедет. Предварительно известно, что студентка свела счеты с жизнью.

По словам приятелей девушки, она была очень закрытым человеком без друзей. Училась студентка на одни пятерки и четверки.

Была фанатиком, любила Marvel. Молодого человека у нее не было, друзей тоже, - рассказали знакомые погибшей.

Знакомые погибшей считают, что она могла попасть под чье-то дурное влияние.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Студентка#Знакомые
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