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В Екатеринбурге создатель финансовой пирамиды обманул граждан на 264,7 млн рублей

Сегодня, 15:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 51-летний житель Иркутской области обманул 472 человека на сумму более 264,7 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что мужчина создал кредитно-потребительский кооператив под названием «Золотой векъ», который на самом деле являлся финансовой пирамидой.

В результате с 2014 по 2018 год офис работал на территории Октябрьского района областного центра, а также в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагила, в Пермском крае, Челябинской области и на территории Республики Башкортостан.

Граждане приносили свои скопленные деньги в кассы офисов, рассчитывая, что с течением времени их средства увеличатся, так как они ложились «под большой процент». Всем обманутым выдавали сертификаты участников кооператива.

Деньги «вкладчикам» действительно поступали первое время. Это были деньги других обманутых.

В 2018 году офисы мошенников закрылись и все люди, поверившие им, оказались без средств. За весь период своей работы злоумышленники обманули 472 граждан на сумму более 264,7 млн рублей.

Виновному назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба. Приговор не вступил в силу.

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#Приговор#Суд#Происшествия#Новости УрФО#Пирамида#Вкладчики#Елена Озерова
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