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В Екатеринбурге завершены поиски 16-летнего подростка

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
Пропавший в августе подросток найден в Екатеринбурге. Мальчика нашли добровольцы отряда «Прорыв».

Ранее сообщалось, что тинейджер вышел из дома в Верх-Исетском районе и не вернулся. Его искали правоохранители и волонтеры, пишет «КП-Екатеринбург».

Мать школьника обратилась в органы лишь 13 сентября. Связано это с тем, что ранее мальчик часто сбегал из дома.

Теперь волонтеры сообщили, что подросток найден живым. Всех участников поисков поблагодарили.

Напомним, в Реже пропавшую 76-летнюю бабушку нашли мертвой. Женщину искали с 8 сентября, ей была необходима помощь медиков. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружили.

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