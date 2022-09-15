В Екатеринбурге завершены поиски 16-летнего подростка

Ранее сообщалось, что тинейджер вышел из дома в Верх-Исетском районе и не вернулся. Его искали правоохранители и волонтеры, пишет «КП-Екатеринбург».
Мать школьника обратилась в органы лишь 13 сентября. Связано это с тем, что ранее мальчик часто сбегал из дома.
Теперь волонтеры сообщили, что подросток найден живым. Всех участников поисков поблагодарили.
Напомним, в Реже пропавшую 76-летнюю бабушку нашли мертвой. Женщину искали с 8 сентября, ей была необходима помощь медиков. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружили.