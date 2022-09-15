В Камышлове поймали вора, укравшего телевизор и монитор у железнодорожников

Posted 15 сентября 2022,, 10:49
Published 15 сентября 2022,, 10:49
Modified Вчера, 20:25
Updated Вчера, 20:25
Как передает «КП — Екатеринбург», подозреваемым оказался 29-летний мужчина, ранее работавший на железной дороге и имевший доступ к кабинету.
Выяснилось, что поздно вечером он приехал к служебному помещению на железнодорожном перегоне и проник в него. Он украл технику и спрятал ее в подвале своего дома. Мужчина намеревался продать украденное.
Отмечается, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Сумма ущерба от кражи превысила 31 тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.