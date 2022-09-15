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Posted 15 сентября 2022,, 10:49

Published 15 сентября 2022,, 10:49

Modified Вчера, 20:25

Updated Вчера, 20:25

В Камышлове поймали вора, укравшего телевизор и монитор у железнодорожников

15 сентября 2022, 10:49
На станции Камышлов 28 августа произошло ограбление кабинета железнодорожников. Вор украл телевизор и монитор стоимостью более 31 тыс. рублей. Подозреваемого быстро вычислили.

Как передает «КП — Екатеринбург», подозреваемым оказался 29-летний мужчина, ранее работавший на железной дороге и имевший доступ к кабинету.

Выяснилось, что поздно вечером он приехал к служебному помещению на железнодорожном перегоне и проник в него. Он украл технику и спрятал ее в подвале своего дома. Мужчина намеревался продать украденное.

Отмечается, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сумма ущерба от кражи превысила 31 тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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