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В Нижнем Тагиле филармония открыла 28-й творческий сезон

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
Нижнетагильская филармония открывает серию из 60 выступлений в 28-м творческом сезоне. Первый концерт даст пианистка Екатерина Мечетина.

Проект «Мировые звезды в Нижнем Тагиле», созданный как подарок местным жителям к 300-летию города, реализуется при содействии мэрии. Местную филармонию навестит заслуженная артистка РФ, пианистка Екатерина Мечетина.

Директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков в интервью телеканалу «Телекон» рассказал, что открытие сезона будет знаменательным, потому что в 60-и выступлениях примут участие популярные музыканты.

В концерте также примет участие дирижёр симфонического оркестра государственной филармонии Алтайского края, уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Лузин. Музыканты исполнят произведения Моцарта, Шуберта и Шумана.

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