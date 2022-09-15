В Нижнем Тагиле филармония открыла 28-й творческий сезон

Проект «Мировые звезды в Нижнем Тагиле», созданный как подарок местным жителям к 300-летию города, реализуется при содействии мэрии. Местную филармонию навестит заслуженная артистка РФ, пианистка Екатерина Мечетина.
Директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков в интервью телеканалу «Телекон» рассказал, что открытие сезона будет знаменательным, потому что в 60-и выступлениях примут участие популярные музыканты.
В концерте также примет участие дирижёр симфонического оркестра государственной филармонии Алтайского края, уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Лузин. Музыканты исполнят произведения Моцарта, Шуберта и Шумана.