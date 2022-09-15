В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера

При этом Subway продолжает уходить от стереотипов фаст-фуда, предлагая гостям более полезную альтернативу. В сэндвичи добавляются свежие овощи, разнообразные начинки и соусы. А хлеб к ним выпекается прямо в ресторане каждые четыре часа.