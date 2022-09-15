В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера

Открытие ресторана в центре Нижнего Тагила состоялось 1 сентября. Как рассказала TagilCity.ru управляющая заведением Ольга Кабильская, посетители вновь смогут насладиться любимыми блюдами ресторана — сэндвичами, салатами и напитками.
При этом Subway продолжает уходить от стереотипов фаст-фуда, предлагая гостям более полезную альтернативу. В сэндвичи добавляются свежие овощи, разнообразные начинки и соусы. А хлеб к ним выпекается прямо в ресторане каждые четыре часа.
Помимо этого посетителей Subway на проспекте Строителей ждет обновленный дизайн обеденной зоны. Светлые стены с яркими акцентами в виде подсвеченных панелей с лаконичными рисунками, мягкий свет плафонов и удобное деление на зоны позволят гостям ресторана расслабиться и в полной мере насладиться едой.
Открылись мы еще в начале сентября, но ремонтные работы еще шли. Сейчас уже все завершено. Была переделана внутренняя отделка ресторана. Теперь там полностью обновленный дизайн интерьера, — сообщила Ольга Кабильская.
В связи с открытием Subway проводит акцию до 30 сентября. Сказав кодовую фразу «Наши ингредиенты — ваш шедевр», посетитель ресторана получит скидку 15% на 15-сантиметровый сэндвич. Акция не действует на остальные блюда из меню и не суммируется с другими спецпредложениями.
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