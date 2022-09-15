В Нижнем Тагиле суд вынес приговор компании молодых поджигателей

Больше года назад банда тагильчан устроила пожар в продуктовом ларьке. Машина поджигателей (Lada Largus) попала на видеокамеры. Через несколько минут после того, как машина припарковалась, в магазине Нижнего Тагила произошёл пожар и взрыв.
Стало известно, что тагильчане 18 и 21 года согласились устроить преступление после того, как им предложили денежное вознаграждение. Для совершения задуманного банда облила бензином крышу и стены здания, а потом подожгла. Молодые люди признали свою вину, но причиненный ущерб не возместили.
Организаторов и исполнителей поджога осудили на 2 года и 6 лет условно с испытательным сроком, на 2 года и такой же испытательный срок, 1 год и 2 года соответственно. Также злоумышленники должны выплатить 2 722 097 рублей по иску пострадавшего, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.