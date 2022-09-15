В Нижнем Тагиле суд вынес приговор компании молодых поджигателей

Организаторов и исполнителей поджога осудили на 2 года и 6 лет условно с испытательным сроком, на 2 года и такой же испытательный срок, 1 год и 2 года соответственно. Также злоумышленники должны выплатить 2 722 097 рублей по иску пострадавшего, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.