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В Нижнем Тагиле суд вынес приговор компании молодых поджигателей

Сегодня, 19:56
Фото: 1MI
Банде молодых людей, которые сожгли продуктовый ларёк на улице Краснознамённой в Нижнем Тагиле 9 июня 2021 года и причинили предпринимателю ущерб на сумму 2,7 миллиона рублей, вынесли приговор.

Больше года назад банда тагильчан устроила пожар в продуктовом ларьке. Машина поджигателей (Lada Largus) попала на видеокамеры. Через несколько минут после того, как машина припарковалась, в магазине Нижнего Тагила произошёл пожар и взрыв.

Стало известно, что тагильчане 18 и 21 года согласились устроить преступление после того, как им предложили денежное вознаграждение. Для совершения задуманного банда облила бензином крышу и стены здания, а потом подожгла. Молодые люди признали свою вину, но причиненный ущерб не возместили.

Организаторов и исполнителей поджога осудили на 2 года и 6 лет условно с испытательным сроком, на 2 года и такой же испытательный срок, 1 год и 2 года соответственно. Также злоумышленники должны выплатить 2 722 097 рублей по иску пострадавшего, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Приговор#Суд#Происшествия#Прокуратура
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