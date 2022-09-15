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Врачи назвали условия отправления школьников из Екатеринбурга на дистант

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
Дети могут попасть под карантин не только из-за коронавируса, но и другой инфекции, которая распространяется по стране, в частности — по Екатеринбургу.

Роспотребнадзор рассказал Е1, что для того, чтобы закрыть какое-то учебное заведение на карантин, необходимо иметь в коллективе более 20% заболевших воспитанников или учащихся. Информация актуальна и для коронавирусной инфекции, и для ОРВИ, и для других заболеваний.

Глава департамента образования Константин Шевченко подметил, что правила эти не новые — это санитарные нормы, которые действуют во время распространения COVID-19.

На 14 сентября известно о 16 группах в детских садах, ушедших на карантин, а в трёх образовательных учреждениях школьники пяти классов учатся на дистанте.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Здоровье#Дети#Дистант#Роспотребнадзор#Ковид#Карантин#Коронавирус
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