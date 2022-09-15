Врачи назвали условия отправления школьников из Екатеринбурга на дистант

Роспотребнадзор рассказал Е1, что для того, чтобы закрыть какое-то учебное заведение на карантин, необходимо иметь в коллективе более 20% заболевших воспитанников или учащихся. Информация актуальна и для коронавирусной инфекции, и для ОРВИ, и для других заболеваний.