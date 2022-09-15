За искусанное лицо собакой свердловчанин заплатит 50 тысяч рублей

В возбуждении уголовного дела пострадавшей было отказано, так как причиненный вред был признан «легким». Однако женщина испытала и моральные страдания. Владелец Умки подтверждает, что в тот день его дочь выгуливала двух собак. Одна из них, которая напала на женщину, считалась доброй, а потому поводок и намордник ей не надевали. Уже после возвращения домой дочь рассказала отцу о произошедшем.