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За искусанное лицо собакой свердловчанин заплатит 50 тысяч рублей

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI
На жительницу поселка Сабик Шалинского района Свердловской области напала собака. Она искусала ей лицо. Владелица выгуливала животное без поводка и намордника. Теперь за травму свердловчанки она выплатит 50 тысяч рублей.

Пострадавшая после нападения собаки прошла курс уколов от бешенства, а также принимала лекарства. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, из-за произошедшего женщина испытала сильный стресс, который привел к обострению хронических заболеваний.

В возбуждении уголовного дела пострадавшей было отказано, так как причиненный вред был признан «легким». Однако женщина испытала и моральные страдания. Владелец Умки подтверждает, что в тот день его дочь выгуливала двух собак. Одна из них, которая напала на женщину, считалась доброй, а потому поводок и намордник ей не надевали. Уже после возвращения домой дочь рассказала отцу о произошедшем.

Пострадавшая подала иск в суд с требованием о взыскании почти 2 тысяч рублей на лекарства, почти 1,5 тысячи за проезд до медучреждений, а также 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично. В результате были взысканы убытки и лечение, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Владелец собаки пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде. Однако оно было оставлено без изменений.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Нападение#Собака#Укус#Природа
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