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За неоплату парковки стали штрафовать жителей Екатеринбурга

Сегодня, 15:39
Фото: 1MI
Жителей Екатеринбурга начали штрафовать за неоплаченную парковку. Информацию подтвердили в администрации.

Запущена система выписывания штрафов для тех, не оплачивает парковку в центре уральской столицы. Работу организовали в городской администрации, пишет Е1.

Отныне те, кто не желает платить за парковку, будут штрафовать на тысячу рублей (по п. 2 ст. 19 закона № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях»). Привлекать к ответственности уральцев будут при помощи фото и видео-фиксации системы «Паркон».

Привлечь человека к ответственности по данной автоматизированной системе можно в срок до двух месяцев. Благодаря системе также можно штрафовать и постоянных нарушителей, даже тех, кто ежедневно паркуется на коммерческой парковке и не платить за это.

В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться, — сказали в мэрии.
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#Елена Озерова#Новости УрФО#Транспорт#Парковка#Машины#Автомобили#Штрафы#Плата
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