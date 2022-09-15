За неоплату парковки стали штрафовать жителей Екатеринбурга

Запущена система выписывания штрафов для тех, не оплачивает парковку в центре уральской столицы. Работу организовали в городской администрации, пишет Е1.
Отныне те, кто не желает платить за парковку, будут штрафовать на тысячу рублей (по п. 2 ст. 19 закона № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях»). Привлекать к ответственности уральцев будут при помощи фото и видео-фиксации системы «Паркон».
Привлечь человека к ответственности по данной автоматизированной системе можно в срок до двух месяцев. Благодаря системе также можно штрафовать и постоянных нарушителей, даже тех, кто ежедневно паркуется на коммерческой парковке и не платить за это.
В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться, — сказали в мэрии.