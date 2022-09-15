Житель Ревды во время застолья убил двоих знакомых из-за конфликтов в прошлом

Известно, что 29 мая мужчина с другом пил алкоголь. В какой-то момент Блицын вспомнил, что с этим другом они вместе сидели в тюрьме, где у них произошел конфликт. Тогда он нанес другу удары руками и ногами, обутыми в берцы, по всему телу. Тот скончался.