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Житель Ревды во время застолья убил двоих знакомых из-за конфликтов в прошлом

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
В Ревде к 14,5 годам лишения свободы приговорили местного жителя за убийство друга и причинение смертельных травм знакомому.

37-летнего жителя Андрея Блицына признали виновным в убийстве и умышленном причинении здоровья, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что 29 мая мужчина с другом пил алкоголь. В какой-то момент Блицын вспомнил, что с этим другом они вместе сидели в тюрьме, где у них произошел конфликт. Тогда он нанес другу удары руками и ногами, обутыми в берцы, по всему телу. Тот скончался.

Уходя, злоумышленник попросил другого приятеля открыть ему дверь из квартиры, на что последний согласился, но из-за того, что был сильно пьян, долго не мог вставить ключ в скважину. Тот разозлился и стал избивать приятеля.

Затем Блицын, сломав деревянную перегородку около двери, ушел, а потерпевший скончался.

Срок злоумышленнику предстоит отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в силу.

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#Криминал#Новости УрФО#Ревда#Убийство#Двойное убийство#Посиделки#Алкоголь#Елена Озерова
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