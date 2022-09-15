Житель Ревды во время застолья убил двоих знакомых из-за конфликтов в прошлом

37-летнего жителя Андрея Блицына признали виновным в убийстве и умышленном причинении здоровья, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что 29 мая мужчина с другом пил алкоголь. В какой-то момент Блицын вспомнил, что с этим другом они вместе сидели в тюрьме, где у них произошел конфликт. Тогда он нанес другу удары руками и ногами, обутыми в берцы, по всему телу. Тот скончался.
Уходя, злоумышленник попросил другого приятеля открыть ему дверь из квартиры, на что последний согласился, но из-за того, что был сильно пьян, долго не мог вставить ключ в скважину. Тот разозлился и стал избивать приятеля.
Затем Блицын, сломав деревянную перегородку около двери, ушел, а потерпевший скончался.
Срок злоумышленнику предстоит отбывать в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в силу.