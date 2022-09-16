1,2 млн долгов по зарплате выплачено работникам МУП «Прогресс» в Артемовском

Сотрудники ведомства в ходе проверки на предприятии установили, что перед работниками образовалась задолженность по заработной плате. Так, за июнь 2022 года без оплаты остались 24 сотрудника, а за июль — 32 человека. Общая сумма долга составила 1,2 миллиона рублей.