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1,2 млн долгов по зарплате выплачено работникам МУП «Прогресс» в Артемовском

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Работники МУП «Прогресс» из Артемовского смогли добиться выплаты 1,2 миллиона рублей долгов по зарплате с помощью прокуратуры.

Сотрудники ведомства в ходе проверки на предприятии установили, что перед работниками образовалась задолженность по заработной плате. Так, за июнь 2022 года без оплаты остались 24 сотрудника, а за июль — 32 человека. Общая сумма долга составила 1,2 миллиона рублей.

При этом выяснилось, что директор МУП «Прогресс» ранее уже нарушал аналогичным образом трудовое законодательство, за что привлекался к административной ответственности.

В результате прокуратура потребовала у руководителя немедленно выплатить зарплату работникам. Состоялось собрание, на котором присутствовал глава Артемовского ГО. Субсидию для оплаты задолженности выделили из средств местного бюджета. Все сотрудники получили зарплату в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Зарплата#Долг#Прокуратура#Выплата
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