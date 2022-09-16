Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК

На ЕВРАЗ НТМК порядка 13 тысяч сотрудников, это где-то 3,5% от численности населения всего города.

При этом от работы данного предприятия страдает воздушная сфера, страдают жители. Это не выдумки, и врачи-аллергологи у нас есть, и садики для детей-аллергиков тоже не просто так существуют. Я считаю несправедливым, когда 3,5% от населения работают, а от предприятия страдают остальные 97%, в том числе и эти работники, практически стопроцентное население, — возмущен эколог-общественник Андрей Волегов.