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Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК

Сегодня, 03:31
Фото: TagilCity.ru
Семнадцать депутатов Гордумы восьмого созыва в Нижнем Тагиле напрямую относятся к городским предприятиям. Восемь из них работают в структуре «Уралвагонзавода» или лоббируют их интересы, еще девять — принадлежат к команде ЕВРАЗ НТМК. Это почти 70% от всего числа депутатов в городской Думе.

Причины нахождения представителей городских заводов для собеседников TagilCity.ru из политической сферы очевидны:

Роль депутатов в теории — это представление мнения и интересов народа. Депутаты же в Нижнем Тагиле представляют интересы исключительно своих предприятий и никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдут против интересов клана (УВЗ, ЕВРАЗ НТМК или мэрии). Вы можете представить, чтобы депутат от НТМК начал критиковать собственное предприятие за многотысячные выбросы и ухудшение экологической обстановки? А можете представить, чтобы депутаты представляющие администрацию города, например, директора школ, начали критиковать деятельность главы города, управления образования? Аналогично с депутатами УВЗ.
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Шесть депутатов, которые относятся к клану ЕВРАЗ НТМК, напрямую связаны с предприятием - они ведут свою профессиональную деятельность на заводе Абрамовича:

  • директор по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин,
  • начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов,
  • директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко,
  • начальник технического управления Константин Шведов,
  • директор по управлению проектами Дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков,
  • Никита Беркутов остается представителем клана ЕВРАЗ НТМК даже после ухода с КХП летом 2022 года.

Седьмым депутатом в копилке этого предприятия называют медиаменеджера Ирину Пудовкину, СМИ которой сотрудничают с ЕВРАЗ НТМК. В предвыборной агитации в команде металлургического комбината также заявлялись Елена Городилова (директор МАДОУ ДС «Радость») и директор санатория «Леневка» Римма Ильина. Однако два последних депутата — как представители соцсферы — могут в начале работы нового созыва Думы сменить вектор, считают собеседники редакции.

Вторая группа из восьми депутатов — это представители клана «Уралвагонзавода», самого крупного тагильского промышленного предприятия:

  • директор по персоналу УВЗ Алексей Балыбердин,
  • директору «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов,
  • гендиректор завода «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов (УВЗ владеет 94,39% долей этого завода),
  • заместитель директора по персоналу УВЗ Ирина Артамонова,
  • начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров,
  • заместителем главного инженера по подготовке производства Андрей Давыдов,
  • руководитель «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов,
  • председатель Гордумы седьмого созыва, адвокат Вадим Раудштейн.
Если депутатов кто-то «двигает», значит — это кому-нибудь нужно. Нынешние выборы почти ничем не отличаются от прежних. ЕВРАЗ и УВЗ вполне традиционно выставили своих кандидатов. Не хочу никого обижать, но депутатами им еще только предстоит быть. Новый состав обновлен практически на две третьих. То есть пришли люди без опыта депутатской деятельности. Так что роль у них пока одна — ученическая. Разумеется, выдвиженцы промпредприятий, прямо или косвенно, будут лоббировать интересы своих работодателей. Обратите внимание, в прошлом созыве на заседаниях депутатских комиссий практически не рассматривались вопросы выбросов промпредприятий, качества воды, задолженности города в оплате поставленных энергоресурсов. Замалчивание обсуждения этих проблем только усугубило их остроту, — уверен тагильский политический журналист Владимир Инжеватов.

Самой острой проблемой, которую игнорировал прошлый созыв городской Думы Нижнего Тагила, собеседники редакции считают неудовлетворительную экологию. Плохое состояние тагильского воздуха регулярно подтверждается надзорными органами, а основные загрязнители города — ЕВРАЗ НТМК и УВЗ.

На ЕВРАЗ НТМК порядка 13 тысяч сотрудников, это где-то 3,5% от численности населения всего города. При этом от работы данного предприятия страдает воздушная сфера, страдают жители. Это не выдумки, и врачи-аллергологи у нас есть, и садики для детей-аллергиков тоже не просто так существуют. Я считаю несправедливым, когда 3,5% от населения работают, а от предприятия страдают остальные 97%, в том числе и эти работники, практически стопроцентное население, — возмущен эколог-общественник Андрей Волегов
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
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Всего в Нижнем Тагиле 25 депутатов Гордумы, оставшиеся 8 человек условно относятся к команде мэрии. Выборы в Нижнем Тагиле прошли 11 сентября, на них пришли более 68 тысяч избирателей, которые составили около 24% от общего числа тагильчан, имеющих право голоса. Срок работы новоизбранных депутатов составляет пять лет, в 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила. 

Редакция TagilCity.ru подвела итоги выборов муниципальных депутатов, выяснив средний возраст избранников, соотношение мужчин и женщин, а также клановую принадлежность депутатов. 

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