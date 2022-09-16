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Бродячая собака покусала маленького мальчика в Свердловской области

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
В деревне Кириллова Свердловской области ребенка покусал бродячий пес.

О происшествии сообщили сами селяне в группе «Подслушано/Шоу. Ирбит». По словам свидетелей, все случилось прямо на детской площадке возле детского сада и школы.

Помог ребенку, спугнув собаку, случайный прохожий по имени Кирилл. Он буквально отбил малыша из пасти собаки, говорят очевидцы.

Также они сообщают, что самому Кириллу тоже досталось – собака успела покусать и его. Ребенка отвезли в госпиталь, где диагностировали раны левого бедра, спины, ягодиц, а также обоих локтей.

Известно, что родители малыша намерены написать заявление в правоохранительные органы.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Собака#Ребенок#Покусала собака
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