Бродячая собака покусала маленького мальчика в Свердловской области

О происшествии сообщили сами селяне в группе «Подслушано/Шоу. Ирбит». По словам свидетелей, все случилось прямо на детской площадке возле детского сада и школы.
Помог ребенку, спугнув собаку, случайный прохожий по имени Кирилл. Он буквально отбил малыша из пасти собаки, говорят очевидцы.
Также они сообщают, что самому Кириллу тоже досталось – собака успела покусать и его. Ребенка отвезли в госпиталь, где диагностировали раны левого бедра, спины, ягодиц, а также обоих локтей.
Известно, что родители малыша намерены написать заявление в правоохранительные органы.