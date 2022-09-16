«Будто в столб врезалась»: в Нижнем Тагиле «четырнадцатая» врезалась в иномарку

На кадрах, которые пострадавший водитель прислал редакции TagilCity.ru, видно, как мужчина движется по улице Ильича на Вагонке и планирует совершить поворот вправо, как сзади в него врезается ВАЗ 2114.
В результате столкновения передняя часть отечественного автомобиля оказалась разбита и разбросана по проезжей части. Пострадавший рассказывает, что за рулём была жительница Нижнего Тагила, которая потеряла контроль за обстановкой на дороге.
Дама замешкалась, возможно, что телефон – отрицает, — пишет Андрей Вагонский.
Местные жители также подметили значительные повреждения, которые вследствие дорожно-транспортного происшествия появились у ВАЗ 2114.
Точно сказано, у тебя ничего, у 14 — будто в столб врезалась, — поделился мыслями Андрей К.