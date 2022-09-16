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«Будто в столб врезалась»: в Нижнем Тагиле «четырнадцатая» врезалась в иномарку

Сегодня, 03:51
Фото: Андрей Вагонский

В Нижнем Тагиле отечественный автомобиль врезался в иномарку

ВАЗ 2114 врезался в иномарку, которая готовилась к манёвру. У автомобиля отечественного производства — значительные повреждения. ДТП случилось 15 сентября в 19:00 в Дзержинском районе Нижнего Тагила на перекрёстке улиц Ильича и Зари.

На кадрах, которые пострадавший водитель прислал редакции TagilCity.ru, видно, как мужчина движется по улице Ильича на Вагонке и планирует совершить поворот вправо, как сзади в него врезается ВАЗ 2114.

В результате столкновения передняя часть отечественного автомобиля оказалась разбита и разбросана по проезжей части. Пострадавший рассказывает, что за рулём была жительница Нижнего Тагила, которая потеряла контроль за обстановкой на дороге.

Дама замешкалась, возможно, что телефон – отрицает, — пишет Андрей Вагонский.
Фото: Андрей Вагонский

Местные жители также подметили значительные повреждения, которые вследствие дорожно-транспортного происшествия появились у ВАЗ 2114.

Точно сказано, у тебя ничего, у 14 — будто в столб врезалась, — поделился мыслями Андрей К.
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Видео#Авария#Иномарка#ВАЗ 2114
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