Бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов поддержал идею Кадырова о «самомобилизации»

Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают, — написал губернатор Магаданской области в своем telegram-канале.

Напомним, в 2012 году Сергей Носов занимал пост вице-губернатора Свердловской области, а затем с 2012 до 2018 года возглавлял Нижний Тагил. После этого он стал губернатором Свердловской области.