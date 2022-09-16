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Бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов поддержал идею Кадырова о «самомобилизации»

Сегодня, 10:53
Фото: Сергей Носов Вконтакте
Бывший мэр Нижнего Тагила, нынешний губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал призыв руководителя Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах.

Он также предложил скооперироваться регионам. По словам Сергея Носова, можно подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах проведения спецоперации.

Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают, — написал губернатор Магаданской области в своем telegram-канале.

Напомним, в 2012 году Сергей Носов занимал пост вице-губернатора Свердловской области, а затем с 2012 до 2018 года возглавлял Нижний Тагил. После этого он стал губернатором Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Сергей Носов#Операция на Украине#Мобилизация
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