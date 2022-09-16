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Депутаты восьмого созыва гордумы Нижнего Тагила получили удостоверения

Сегодня, 11:06
Фото: TagilCity.ru
Удостоверения депутатов городской думы восьмого созыва Нижнего Тагила были вручены 16 сентября победителям на выборах.

С победой депутатов поздравил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Я от всей души поздравляю всех с оглушительной победой. Все 25 депутатов гордумы восьмого созыва представляют партию «Единая Россия». Мы обязательно достигнем тех целей и результатов во благо Нижнего Тагила, которые запланировали, — сказал Владислав Пинаев. 

Он поблагодарил членов территориальной и участковых избирательных комиссий за проведение непростой выборной компании, которая прошла без особых нареканий и происшествий.

Спасибо также депутатам гордумы седьмого созыва за четыре года плодотворной работы, принятие конструктивных решений. Мы вписали себя в историю, как команда, готовящая город к 300-летию, увеличившая бюджет Нижнего Тагила до 20 млрд рублей, — отметил мэр.
Фото: TagilCity.ru

Кроме того, Владислав Пинаев высказал слова благодарности аппарату думы за совместную работу с администрацией города и журналистам СМИ за освещение работы.

В выборах депутатов гордумы Нижнего Тагила приняли участие 63 916 избирателей, что составило 26,12%. Самая большая явка была в кругах № 5, 23 и 24. На основании протоколов 157 участковых избирательных комиссий 12 сентября окружные избирательные комиссии определили результаты выборов по одномандатным округам.

Фото: TagilCity.ru
Выборы по 25 одномандатным округам признаны состоявшимися и действительными, а депутаты избранными. В соответствии с требованиями избирательного законодательства решения и протоколы окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов гордумы Нижнего Тагила опубликованы в официальном выпуске газеты «Тагильский рабочий», — рассказала председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии Лариса Демьянова.

Удостоверения депутаты получили из рук председателей окружных избирательных комиссий.

Фото: TagilCity.ru

Председатель прошлого созыва Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн отметил, что предвыборная работа была непростой.

Мы теперь знаем те болевые точки, которые нам обозначили наши избиратели. Жители Нижнего Тагила хотят, чтобы для них в городе было сделано еще больше, поэтому есть еще над чем работать, — отметил Вадим Рауштейн.
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
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