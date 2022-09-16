Депутаты восьмого созыва гордумы Нижнего Тагила получили удостоверения

В выборах депутатов гордумы Нижнего Тагила приняли участие 63 916 избирателей, что составило 26,12%. Самая большая явка была в кругах № 5, 23 и 24. На основании протоколов 157 участковых избирательных комиссий 12 сентября окружные избирательные комиссии определили результаты выборов по одномандатным округам.