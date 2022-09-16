Эскиз реконструкции плотины на улице Челюскинцев показали жителям Нижнего Тагила

16 сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочую встречу, посвященную реконструкции плотины на улице Челюскинцев. На совещании представители ООО «Уралкомплект-наука» показали предпроектные решения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам Пинаева оба проекта глубоко проработаны. Из двух вариантов был выбран наиболее подходящий. По мнению главы города, эскиз хорошо вписывается в пространство, а также является логическим продолжением набережной.
Одобренный вариант выполнен в стиле застройки Нижнего Тагила в конце ХIХ — начала ХХ веков. В комплексе проектирования находятся мост, подпорная стена, плотина с водозабором и водопропускное устройство площадки 1928 года. Также планируется отремонтировать демонстрационную площадку заводского оборудования. Она будет дополнена новыми экспонатами, которые подбирают сотрудники музея.
Дииректор организации Сергей Темакулов рассказал, что на данный момент намечена концепция с благоустройством пешеходных зон, озеленением и освещением. Во время проектирования специалисты постарались предусмотреть возможность использования пространства в рамках туристических маршрутов и доступность для маломобильных граждан.
По словам Владислава Пинаева, финансирование проекта рассчитано на два года. Оно осуществляется в рамках соглашения городской администрации, правительства Свердловской области и ЕВРАЗ. Первая часть средств будет выделена в следующем году. В августе-сентябре планируется получить уже готовый проект и заключение госэкспертизы, чтобы в конце 2023 года начать работы.