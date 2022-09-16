Эскиз реконструкции плотины на улице Челюскинцев показали жителям Нижнего Тагила

По словам Владислава Пинаева, финансирование проекта рассчитано на два года. Оно осуществляется в рамках соглашения городской администрации, правительства Свердловской области и ЕВРАЗ. Первая часть средств будет выделена в следующем году. В августе-сентябре планируется получить уже готовый проект и заключение госэкспертизы, чтобы в конце 2023 года начать работы.