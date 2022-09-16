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Городская дума Нижнего Тагила начала молодеть

Сегодня, 05:00
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле средний возраст депутатов Гордумы снизился до 49 лет

Средний возраст депутатов Думы Нижнего Тагила снизился до 49 лет — в новом восьмом созыве этого органа власти депутаты моложе. В начале 2022 года средний возраст депутатов прошлого седьмого созыва был 50 лет.

Большая часть народных избранников в Гордуме Нижнего Тагила в 2022 году находится в возрасте от 40 до 50 лет — это 14 человек (56%), еще четверым депутатам от 34 до 38 лет (еще 16%). В прошлом созыве людей до 40 лет было трое. Сейчас состав Думы на 72% сформирован из людей в возрасте до 50 лет. Самым молодым депутатом по-прежнему остается Гаджи Абдулов, ему 34 года.

Это очень здорово! Я сам был молодым депутатом городской Думы, два созыва. Это дорога с двусторонним движением: это, в том числе, большая школа для молодых политиков. Я считаю, они достаточно вовремя приходят. Но их и молодыми назвать можно достаточно условно, за ними уже есть серьезная производственная или общественная история. Они же приходят не со школьной статьи. Между тем у нас в Думе остаются и зубры тагильской политики, которые будут уже сложившиеся традиции передавать этому поколению, — рассказал TagilCity.ru депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров.

В Гордуме восьмого созыва снизилось число депутатов старше 60 лет (было 7, стало 6 человек, 24% от общего числа), одному депутату — 56 лет. Владимир Антонов — самый возрастной народный избранник, ему 71 год.

На выборах 11 сентября 2022 года было 102 кандидата, из которых 68 тысяч жителей Нижнего Тагила выбрали 25 депутатов. 

Выборы в Нижнем Тагиле прошли 11 сентября, на них пришли более 68 тысяч избирателей, которые составили около 24% от общего числа тагильчан, имеющих право голоса. Срок работы новоизбранных депутатов составляет пять лет, в 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила. 

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