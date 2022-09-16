Городская дума Нижнего Тагила начала молодеть

Большая часть народных избранников в Гордуме Нижнего Тагила в 2022 году находится в возрасте от 40 до 50 лет — это 14 человек (56%), еще четверым депутатам от 34 до 38 лет (еще 16%). В прошлом созыве людей до 40 лет было трое. Сейчас состав Думы на 72% сформирован из людей в возрасте до 50 лет. Самым молодым депутатом по-прежнему остается Гаджи Абдулов, ему 34 года.