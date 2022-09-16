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Ход реализации нацпроектов на Вагонке проверил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Сегодня, 13:54
Фото: "УБТ-сервис"
Выездное совещание в Дзержинском районе провел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он проверил, как реализуются национальные проекты и посетил Ленинградский проспект, лесопарковую зону «Пихтовые горы» и Исинский тракт.

Сначала Владислав Пинаев посетил Ленинградский проспект, который ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По словам Гаджи Абдулова, директора подрядной организации «УБТ-Сервис», работы окончены уже на 80%. При этом он обратил внимание главы города, на преображение тротуаров, которые уже полностью уложены плиткой.

Еще предстоит выполнить большой объем работ в районе остановки общественного транспорта «Площадь Танкостроителей», но в ближайшее время мы их завершим, — отметил Гаджи Абдулов.

Кроме того, на Вагонке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится вторая очередь благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». Там обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают детские и спортивные площадки.

Работы очень много, но на всех строительных объектах без исключения все работы, связанные с теплым временем года, должны быть выполнены, — пояснил мэр.

Кроме того, необходимо окончить ремонт части Исинского тракта, находящейся на территории Нижнего Тагила. Работы идут по графику. Строители уже асфальтируют дорогу, а на следующей неделе начнут обустраивать тротуар для пешеходов от улицы Зари до Иван-озера, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом
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#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Исинский тракт#Ленинградский проспект#Пихтовые годы#Нацпроекты#Совещание#Евгения Сафина
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