Ход реализации нацпроектов на Вагонке проверил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Сначала Владислав Пинаев посетил Ленинградский проспект, который ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По словам Гаджи Абдулова, директора подрядной организации «УБТ-Сервис», работы окончены уже на 80%. При этом он обратил внимание главы города, на преображение тротуаров, которые уже полностью уложены плиткой.