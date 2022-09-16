Ход реализации нацпроектов на Вагонке проверил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Сначала Владислав Пинаев посетил Ленинградский проспект, который ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По словам Гаджи Абдулова, директора подрядной организации «УБТ-Сервис», работы окончены уже на 80%. При этом он обратил внимание главы города, на преображение тротуаров, которые уже полностью уложены плиткой.
Еще предстоит выполнить большой объем работ в районе остановки общественного транспорта «Площадь Танкостроителей», но в ближайшее время мы их завершим, — отметил Гаджи Абдулов.
Кроме того, на Вагонке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится вторая очередь благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». Там обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают детские и спортивные площадки.
Работы очень много, но на всех строительных объектах без исключения все работы, связанные с теплым временем года, должны быть выполнены, — пояснил мэр.
Кроме того, необходимо окончить ремонт части Исинского тракта, находящейся на территории Нижнего Тагила. Работы идут по графику. Строители уже асфальтируют дорогу, а на следующей неделе начнут обустраивать тротуар для пешеходов от улицы Зари до Иван-озера, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.