Как Россия подарила независимость Америке

Гражданская война и отмена рабства

Отстаивая свой суверенитет, США периодически, особенно в условиях острых внутренних или международных кризисов, нуждались в дипломатической или военной помощи. Так было во время их Гражданской войны между Севером и Югом в 1861–1865 годах. На стороне сепаратистов-южан выступили Британия и Франция, попытавшиеся оказать им поддержку своими военно-морскими силами. Вновь, как и в конце XVIII века, возникла угроза морской блокады и удушения американской экономики. Единственными союзниками Вашингтона оказались русские: в 1863 году Россия направила в помощь правительству Авраама Линкольна две эскадры из Кронштадта и Владивостока. Они предназначались для демонстрации силы, а в случае необходимости — и для совместных с флотом северян атак на торговые пути англичан и французов. Эскадры прибыли в Нью-Йорк и Сан-Франциско, где их появление вызвало всеобщее ликование. И если на восточном побережье США два русских фрегата, два корвета и клипер были скорее решительным внешнеполитическим демаршем, то в Калифорнии четыре корвета и клипер в связи со слабостью американских военно-морских сил стали еще и серьезным военным фактором. В конечном счете, Север одержал победу.