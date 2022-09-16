Кто получил смартфоны XIAOMI от Мотив?

По случаю юбилея города металлургов Мотив в августе раздал местным жителям 300 смартфонов XIAOMI Redmi 9A. Победителей в прямом эфире на официальной странице Мотив во «ВКонтакте» выбрали случайным образом с помощью специальной программы.
Это был лишь первый этап масштабной акции. Этой осенью запланировано еще два прямых эфира, в каждом из которых будет роздано по 300 новых смартфонов. Ближайшая прямая трансляция состоится 26 сентября. Обладателями телефонов могут стать абоненты Мотив, имеющие постоянную регистрацию в Нижнем Тагиле, отправившие бесплатную смс со словом ТАГИЛ на короткий номер 2132. Сообщения принимаются до 26 сентября.
Мы связались с несколькими счастливчиками, которые уже получили свои призы в салонах связи и узнали, верили ли они в удачу, когда отправляли заветное смс:
Я абонент Мотив очень давно, даже не вспомню, когда подключила номер... У меня вся семья на Мотиве: и муж, и дети. Мы ехали на дачу и по радио услышали о том, что Мотив будет раздвать смартфоны жителям Нижнего Тагила, - вспоминает Соколова Лейсан. - Мы тут же все вчетвером отправили смс на короткий номер. Я впервые участвовала в подобном розыгрыше, никогда не выигрывала ничего. Утром просыпаюсь, приходит смс: «Поздравляем! Вы выиграли смартфон XIAOMI Redmi 9A…» Я всем дома показываю смску и не верю, как во сне. Сейчас уже забрала смартфон, пользуюсь им, очень довольна. Вот как раз по нему сейчас говорю. Большое спасибо, Мотив!
Елена Полежаева рассказала, что с Мотив уже около двадцати лет и никогда ранее не принимала участие в розыгрышах, впервые решилась и участие оказалось очень успешным. Выигранный смартфон оставит себе:
На Авито точно не продам! Большое спасибо, Мотив, теперь я точно верю в честность ваших розыгрышей!
Победитель Екатерина Сабурова решила подарить выигранный смартфон дочери:
Я была абонентом Мотив лет десять, потом сменила оператора, но спустя пару лет вернулась обратно – Мотив вы лучшие! Не верила в честность розыгрыша, пока не получила телефон лично в руки! Большое спасибо!
Полный список победителей доступен по ссылке. Он будет обновлен после следующих прямых эфиров, где рандомно выберут оставшихся 600 счастливчиков.
Подключайтесь к онлайн-трансляции 26 сентября, возможно, именно ваш номер станет одним из 300 счастливых номеров. Абоненты, чьи номера телефонов случайным образом выберет специальная программа, смогут забрать новенькие XIAOMI в октябре 2022 года в одном из четырех салонов связи Мотив в Нижнем Тагиле (ш. Свердловское, 31 Б; проспект Вагоностроителей, 24; ул. Ленина, 69; ш. Черноисточинское, 49).
Успевайте прислать бесплатную смс со словом ТАГИЛ на короткий номер 2132, чтобы получить новенький смартфон, у вас еще есть реальный шанс! Если вы до сих пор не абонент Мотив, вы можете перейти к оператору со своим номером, либо подключить новый номер. Сделать это можно в любом салоне связи Мотив либо онлайн на сайте www.motivtelecom.ru.