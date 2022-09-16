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Кто получил смартфоны XIAOMI от Мотив?

Сегодня, 05:33
Фото: Мотив
Беспрецедентная акция по раздаче смартфонов жителям Нижнего Тагила набирает обороты. Первые 300 человек уже получили в салонах связи Мотив новенькие XIAOMI Redmi 9A.

По случаю юбилея города металлургов Мотив в августе раздал местным жителям 300 смартфонов XIAOMI Redmi 9A. Победителей в прямом эфире на официальной странице Мотив во «ВКонтакте» выбрали случайным образом с помощью специальной программы.

Это был лишь первый этап масштабной акции. Этой осенью запланировано еще два прямых эфира, в каждом из которых будет роздано по 300 новых смартфонов. Ближайшая прямая трансляция состоится 26 сентября. Обладателями телефонов могут стать абоненты Мотив, имеющие постоянную регистрацию в Нижнем Тагиле, отправившие бесплатную смс со словом ТАГИЛ на короткий номер 2132. Сообщения принимаются до 26 сентября.

Мы связались с несколькими счастливчиками, которые уже получили свои призы в салонах связи и узнали, верили ли они в удачу, когда отправляли заветное смс:

Я абонент Мотив очень давно, даже не вспомню, когда подключила номер... У меня вся семья на Мотиве: и муж, и дети. Мы ехали на дачу и по радио услышали о том, что Мотив будет раздвать смартфоны жителям Нижнего Тагила, - вспоминает Соколова Лейсан. -  Мы тут же все вчетвером отправили смс на короткий номер. Я впервые участвовала в подобном розыгрыше, никогда не выигрывала ничего. Утром просыпаюсь, приходит смс: «Поздравляем! Вы выиграли смартфон XIAOMI Redmi 9A…» Я всем дома показываю смску и не верю, как во сне. Сейчас уже забрала смартфон, пользуюсь им, очень довольна. Вот как раз по нему сейчас говорю. Большое спасибо, Мотив!

Елена Полежаева рассказала, что с Мотив уже около двадцати лет и никогда ранее не принимала участие в розыгрышах, впервые решилась и участие оказалось очень успешным. Выигранный смартфон оставит себе:

На Авито точно не продам! Большое спасибо, Мотив, теперь я точно верю в честность ваших розыгрышей!

Победитель Екатерина Сабурова решила подарить выигранный смартфон дочери:

Я была абонентом Мотив лет десять, потом сменила оператора, но спустя пару лет вернулась обратно – Мотив вы лучшие! Не верила в честность розыгрыша, пока не получила телефон лично в руки! Большое спасибо!

Полный список победителей доступен по ссылке. Он будет обновлен после следующих прямых эфиров, где рандомно выберут оставшихся 600 счастливчиков.

ВАЖНО! Номера телефонов всех абонентов, кто ранее отправлял бесплатную смс на короткий номер 2132, но в первом эфире не попал в число трехсот счастливчиков, продолжают участвовать в акции и имеют равные шансы на победу. Повторно отправлять смс не нужно.

Подключайтесь к онлайн-трансляции 26 сентября, возможно, именно ваш номер станет одним из 300 счастливых номеров. Абоненты, чьи номера телефонов случайным образом выберет специальная программа, смогут забрать новенькие XIAOMI в октябре 2022 года в одном из четырех салонов связи Мотив в Нижнем Тагиле (ш. Свердловское, 31 Б; проспект Вагоностроителей, 24; ул. Ленина, 69; ш. Черноисточинское, 49).

Успевайте прислать бесплатную смс со словом ТАГИЛ на короткий номер 2132, чтобы получить новенький смартфон, у вас еще есть реальный шанс! Если вы до сих пор не абонент Мотив, вы можете перейти к оператору со своим номером, либо подключить новый номер. Сделать это можно в любом салоне связи Мотив либо онлайн на сайте www.motivtelecom.ru.

Реклама. ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». www.motivtelecom.ru
Фото: Мотив
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