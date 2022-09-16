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Ледяной торт и каток предлагается сделать в Нижнем Тагиле на Театральной площади

Сегодня, 04:11
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле предлагают сделать ледяной торт и каток к Новому году

Ледовый городок в стиле мультфильмов отечественного производства планируют сделать к Новому году на Театральной площади. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предлагает залить каток с иллюминацией, установить 9-метровый ледяной торт в честь 300-летнего юбилея города и многое другое.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что на повестке администрации оказалась тема празднования Нового года, точнее — создание ледовой развлекательной зоны.

Планируется, что место будет выдержано в стилистике русских и советских мультфильмов с соответствующими персонажами, в числе которых есть и летающая Баба Яга, которая получила у жителей Нижнего Тагила одобрительные отзывы в прошлом году.

Сейчас глава городской администрации планирует возведение к Новому году ледового городка с большими и маленькими горками, зонами для фотографий, лабиринтом над сценой, катком с иллюминацией и 9-метровым тортом из льда — он станет символом уходящего 300-летнего юбилея Нижнего Тагила.

Поддерживаете новые идеи? — спросил мэр Владислав Пинаев.
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В ответ местные жители начали предлагать свои идеи, выражать одобрение концепции ледяного города.

Каток с праздничной иллюстрацией и фотозоны это вообще супер. Хочется чего-то нового и яркого. Тагил процветает и это очень радует. Желаю Вам новых творческих идей и воплощения их в жизнь, — пишет Евгения Е.
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