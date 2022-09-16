Ледяной торт и каток предлагается сделать в Нижнем Тагиле на Театральной площади

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что на повестке администрации оказалась тема празднования Нового года, точнее — создание ледовой развлекательной зоны.
Планируется, что место будет выдержано в стилистике русских и советских мультфильмов с соответствующими персонажами, в числе которых есть и летающая Баба Яга, которая получила у жителей Нижнего Тагила одобрительные отзывы в прошлом году.
Сейчас глава городской администрации планирует возведение к Новому году ледового городка с большими и маленькими горками, зонами для фотографий, лабиринтом над сценой, катком с иллюминацией и 9-метровым тортом из льда — он станет символом уходящего 300-летнего юбилея Нижнего Тагила.
Поддерживаете новые идеи? — спросил мэр Владислав Пинаев.
В ответ местные жители начали предлагать свои идеи, выражать одобрение концепции ледяного города.
Каток с праздничной иллюстрацией и фотозоны это вообще супер. Хочется чего-то нового и яркого. Тагил процветает и это очень радует. Желаю Вам новых творческих идей и воплощения их в жизнь, — пишет Евгения Е.