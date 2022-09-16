Лучшего водителя автобуса выбрали в Свердловской области

Проходили соревнования в два тура. Сначала водители сразились в теоретических знаниях правил дорожного движения. Во втором туре участники соревновались в быстроте маневрирования. Судьи учитывали промежуточное время и количество штрафных очков за ошибки и незапланированные остановки.