Лучшего водителя автобуса выбрали в Свердловской области

Проходили соревнования в два тура. Сначала водители сразились в теоретических знаниях правил дорожного движения. Во втором туре участники соревновались в быстроте маневрирования. Судьи учитывали промежуточное время и количество штрафных очков за ошибки и незапланированные остановки.
Быстрее конкурентов справился с задачами водитель из Верхней Пышмы Алексей Шадура. Для него это вторая победа в областных соревнованиях. Второе место занял Константин Матвеев из Екатеринбурга. «Бронза» досталась Вячеславу Сазонову (ООО «Декар-Бас»).
По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Дмитрия Брусянина, все большее значение в регионе придается общественному транспорту. В частности, обновился автобусный парк Екатеринбурга. Благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле появятся новые трамваи.
Все уровни власти понимают, что быстрый, качественный и регулярный общественный транспорт необходим для развития региона и повышения качества жизни на Урале, — сказал Брусянин.