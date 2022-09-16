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Лучшего водителя автобуса выбрали в Свердловской области

Сегодня, 14:45
Фото: Департамент информационной политики
Водитель Верхнепышменского автопредприятия стал победителем регионального конкурса. Он будет представлять область на всероссийском конкурсе. По данным департамента информационной политики региона, за звание лучшего боролись 23 водителя автотранспортных предприятий Свердловской области.

Проходили соревнования в два тура. Сначала водители сразились в теоретических знаниях правил дорожного движения. Во втором туре участники соревновались в быстроте маневрирования. Судьи учитывали промежуточное время и количество штрафных очков за ошибки и незапланированные остановки.

Быстрее конкурентов справился с задачами водитель из Верхней Пышмы Алексей Шадура. Для него это вторая победа в областных соревнованиях. Второе место занял Константин Матвеев из Екатеринбурга. «Бронза» досталась Вячеславу Сазонову (ООО «Декар-Бас»).

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Дмитрия Брусянина, все большее значение в регионе придается общественному транспорту. В частности, обновился автобусный парк Екатеринбурга. Благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле появятся новые трамваи.

Все уровни власти понимают, что быстрый, качественный и регулярный общественный транспорт необходим для развития региона и повышения качества жизни на Урале, — сказал Брусянин.
#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Новости УрФО#Автобус#Водитель#Соревнование
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