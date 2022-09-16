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Мама девочки вызвала полицию в детсад Екатеринбурга из-за недопуска ребенка в группу

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
Охранник детского сада на Уралмаше в Екатеринбурге не пустил ребенка в группу, после чего мать девочки вызвала наряд полиции.

По словам охранника, фамилии 2-летней девочки не было в списке воспитанников, по которому он должен был сверять входящих малышей, сообщает Е1.

Сама женщина утверждает, что у нее в руках был договор с садиком, который она показывала мужчине.

Дело в том, что мы отказались делать манту. И у нас требовали справку от фтизиатра. Но я считаю, что это незаконно. Я не собираюсь вести ребенка на обследование в тубдиспансер, — сообщила мать девочки.

По ее словам, она попыталась связаться с заведующей, но та ее проигнорировала. Вызванные полицейские также не приехали к учреждению. Поэтому она вынуждена была два часа стоять на входе в детсад, в который они так и не попали.

В Роспотребнадзоре отметили, что руководство садика по закону не может права пустить ребенка на территорию без заключения врача. Необходимо либо это заключение, либо справка о прохождении манту.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Детский сад#Охранник#Полиция
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