Мама девочки вызвала полицию в детсад Екатеринбурга из-за недопуска ребенка в группу

По словам охранника, фамилии 2-летней девочки не было в списке воспитанников, по которому он должен был сверять входящих малышей, сообщает Е1.
Сама женщина утверждает, что у нее в руках был договор с садиком, который она показывала мужчине.
Дело в том, что мы отказались делать манту. И у нас требовали справку от фтизиатра. Но я считаю, что это незаконно. Я не собираюсь вести ребенка на обследование в тубдиспансер, — сообщила мать девочки.
По ее словам, она попыталась связаться с заведующей, но та ее проигнорировала. Вызванные полицейские также не приехали к учреждению. Поэтому она вынуждена была два часа стоять на входе в детсад, в который они так и не попали.
В Роспотребнадзоре отметили, что руководство садика по закону не может права пустить ребенка на территорию без заключения врача. Необходимо либо это заключение, либо справка о прохождении манту.