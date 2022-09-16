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Мать несколько раз пнула ребёнка посреди улицы в Верхней Пышме

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI
Женщина с ребёнком 3-4 лет и малышом в коляске пнула старшего сына, тот упал в яму и получил гематому. Инцидент очевидцы заметили на улице Юбилейная, 8 в Верхней Пышме 15 сентября.

Местная жительница заметила у крыльца магазина пару — мужчину и женщину. Среди них были дети. Мать ногой ударила старшего сына и повысила на него голос. Ребёнок упал, перелетев через бордюр, и заплакал. Несовершеннолетний ударился головой о землю и оказался в глубокой яме.

Свидетельница инцидента попробовала сделать замечание, однако была остановлена. Жительница Верхней Пышмы возмущена увиденным, она пытается придать инциденту огласку.

Парень поднял мальчика. Она повернулась, а у неё уже на пол лица синяк зелёный, — пишет Ирина Лебедева в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск».
Фото: Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск

В комментариях люди узнали женщину на фотографии. С их слов, это Анастасия Х. Верхнепышминцы говорят о том, что местная жительница была неоднократно замечена за ненадлежащим поведением с детьми и распитием алкоголя. Кроме того, она уже лишена родительских прав на некоторых своих потомков.

К обсуждению ситуации присоединилась приёмная мать четырёх детей Анастасии.

Я приёмная мама 4 детей Х. Насти. Дети до сих пор говорят про Настю плохо, воспоминание о том, что голодали и что она заставляла детей воровать. А, потом с ворованным запасом уходила из дома гулять и дети оставались опять ни с чем, голодные. В Опеке знают её похождения, но не знаю, почему не принимают меры. Я уже не раз говорила про неё, — пишет Альбина П.
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#Анна Варнакина#Дети#Домашнее насилие#Алкоголь#Лишение родительских прав#Верхняя Пышма#Эксклюзив#Происшествия
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