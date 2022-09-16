Мать несколько раз пнула ребёнка посреди улицы в Верхней Пышме

В комментариях люди узнали женщину на фотографии. С их слов, это Анастасия Х. Верхнепышминцы говорят о том, что местная жительница была неоднократно замечена за ненадлежащим поведением с детьми и распитием алкоголя. Кроме того, она уже лишена родительских прав на некоторых своих потомков.