Мать несколько раз пнула ребёнка посреди улицы в Верхней Пышме

Местная жительница заметила у крыльца магазина пару — мужчину и женщину. Среди них были дети. Мать ногой ударила старшего сына и повысила на него голос. Ребёнок упал, перелетев через бордюр, и заплакал. Несовершеннолетний ударился головой о землю и оказался в глубокой яме.
Свидетельница инцидента попробовала сделать замечание, однако была остановлена. Жительница Верхней Пышмы возмущена увиденным, она пытается придать инциденту огласку.
Парень поднял мальчика. Она повернулась, а у неё уже на пол лица синяк зелёный, — пишет Ирина Лебедева в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск».
В комментариях люди узнали женщину на фотографии. С их слов, это Анастасия Х. Верхнепышминцы говорят о том, что местная жительница была неоднократно замечена за ненадлежащим поведением с детьми и распитием алкоголя. Кроме того, она уже лишена родительских прав на некоторых своих потомков.
К обсуждению ситуации присоединилась приёмная мать четырёх детей Анастасии.
Я приёмная мама 4 детей Х. Насти. Дети до сих пор говорят про Настю плохо, воспоминание о том, что голодали и что она заставляла детей воровать. А, потом с ворованным запасом уходила из дома гулять и дети оставались опять ни с чем, голодные. В Опеке знают её похождения, но не знаю, почему не принимают меры. Я уже не раз говорила про неё, — пишет Альбина П.