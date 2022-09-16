На стратегической сессии РЭО озвучили самые востребованные профессии отрасли

Денис Буцаев, руководитель РЭО, рассказал о быстрой модернизации сферы обращения с ТКО в вопросах реализации кадрового и технологического потенциала. Стратегическая сессия РЭО — это возможность для присутствующих на ней отраслевых экспертов, в том числе и тех, кто работает в сфере экономики замкнутого цикла, наметить шаги по дальнейшему развитию данного направления. Один из них — определение актуальных для отрасли профессий и технологий. Для этого на стратсессию пригласили экспертов из различных отраслей, которые активно вовлечены в сферу обращения с ТКО, — представителей бизнеса и государственных органов, научных работников, сотрудников высших учебных заведений. Буцаев сообщил, что общими усилиями присутствующие могут создать перспективные направления кадровой трансформации и разработать стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами.
Для модернизации экономики замкнутого цикла, по словам Буцаева, в первую очередь необходимы профессионалы в сферах инженерии и проектирования, аналитической химии, сельского хозяйства, науки, а также руководители всех уровней. Кроме того, нужны специалисты в области обработки ТКО, создания инновационных материалов и ПКМ, химпрома, закупок, строительства и сноса, корпоративного права, нормотворчества, коммуникаций и связей с общественностью, маркетинга и логистики. Наряду с профессионалами, задействованными непосредственно в данной области, отрасль нуждается в представителях смежных специальностей: учителях начальных, средних, средних специальных образовательных учреждений, юристах экологического права, сообщает 360tv.ru.
В целом в сессии приняли участие 154 эксперта, 11 ассоциаций и деловых объединений, 3 финансовых учреждения, 30 предприятий реального сектора, 14 вузов, 3 научных организации и 3 ИТ-компании.