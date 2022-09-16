На стратегической сессии РЭО озвучили самые востребованные профессии отрасли

Денис Буцаев, руководитель РЭО, рассказал о быстрой модернизации сферы обращения с ТКО в вопросах реализации кадрового и технологического потенциала. Стратегическая сессия РЭО — это возможность для присутствующих на ней отраслевых экспертов, в том числе и тех, кто работает в сфере экономики замкнутого цикла, наметить шаги по дальнейшему развитию данного направления. Один из них — определение актуальных для отрасли профессий и технологий. Для этого на стратсессию пригласили экспертов из различных отраслей, которые активно вовлечены в сферу обращения с ТКО, — представителей бизнеса и государственных органов, научных работников, сотрудников высших учебных заведений. Буцаев сообщил, что общими усилиями присутствующие могут создать перспективные направления кадровой трансформации и разработать стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами.