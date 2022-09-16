Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу

15 сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ в Городском дворце детского и юношеского творчества на улице Красногвардейской, 15. Перед мероприятием градоначальник собрал подрядные организации, принимающие участие в капремонте. По словам главы, им удалось решить главный вопрос: как быть с нехваткой средств из-за резкого роста цен на стройматериалы.
По всем проектам произошло увеличение стоимости работ и материалов. Сегодня мы эту тему разобрали со службами, участвующими в ремонте, и управлением финансов. Будем выходить на корректировку бюджета. Работы мы не останавливали, не собираемся останавливать, — сказал глава Нижнего Тагила.
Градоначальник отметил, что новый проект капремонта ГДДЮТ, заново разработанный компанией «Тагилгражданпроект», прошел госэкспертизу. В нем учли нехватку средств и замену стройматериалов. В планах мэрии — заявиться с итоговой суммой, которую обозначат специалисты, на получение финансирования.
В это же время руководство ГДДЮТ судится с предыдущими проектировщиками. Компания «Реконпроект» из Челябинска предложила вернуть средства, заключив мировое соглашение, рассказала редакции TagilCity.ru директор дворца Оксана Михневич. Однако последнее слово останется за юристами детского учреждения.
Несмотря на трудности, работы в ГДДЮТ не останавливали. Капремонтом занимается местная компания «Тагилдорстрой». Ежедневно на объекте трудятся порядка 40 человек. Строители заменили кровлю и подготовили здание к чистовой отделке. Полностью обновили инженерные коммуникации: электро- и водоснабжение, канализацию.
Заканчивается монтаж теплосети. Подрядная организация установила новый тепловой пункт и коммуникации в подвале, провела девять разводок отопления в северную часть здания. Завершить все инженерные работы планируют в конце октября — начале ноября этого года.
Подходит стадия, когда мы активно будем заниматься чистовой отделкой. Устанавливаем двери, оплачен линолеум французского производства, через неделю начнем заниматься полами в кабинетах. Большая часть по отоплению закончена, остается работа по инженерным сетям, — объяснил директор подрядной организации «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Преобразился и внешний вид дворца — фасад обшили плитами из керамогранита. В ближайшее время рабочие закончат монтаж водосливных фартуков и оконных отливов, проведут ремонт витражей и заменят часть окон, говорит руководитель проекта Иван Соловьев.
Во время ремонта учли все требования безопасности. В здании проведены системы видеонаблюдения, сигнализации и пожаротушения. Помимо этого, отделку эвакуационных путей выполнят из негорючих материалов, рассказал руководитель проекта Иван Соловьев.
Полностью обновили зрительный зал дворца. Стены внутри помещения украсила декоративная светодиодная подсветка. Сейчас строители готовят поверхности под покраску. Компания «Синсауд-технолоджи», которая работает над реконструкцией сцены, установила современное оборудование. Центр конструкции сделали поворотным, в передней части разместили небольшую оркестровую яму, а сзади запланировали установить огромный экран.
Это будет лучший зрительный зал в городе, — считает Владислав Пинаев.
Открыть обновленное здание для 4,5 тысячи воспитанников планируют в декабре этого года. Коллективы дворца традиционно планируют принять гостей и лучших учеников Нижнего Тагила на новогоднюю елку главы города. По словам градоначальника, чтобы работы были закончены в срок, мэрия оказывает поддержку как подрядной организации, так и руководству дворца.
Работы ведутся в соответствии с графиком, абсолютно понятен план и окончание строительства. Елку главы города планируем провести именно в обновленном дворце, до этого [коллективы дворца] смогут провести репетиции. Все необходимое оборудование закуплено — отказывать мы ни от чего не собираемся. Это не может не радовать, — резюмировал Владислав Пинаев.
Напомним, начальная стоимость реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества 1988 года постройки была оценена в 366 миллионов рублей. Во время капремонта подрядная организация «Тагилдорстрой» столкнулась с проблемами из-за ошибок в проектно-сметной документации, выполненной челябинской компанией «Реконпроект» за четыре миллиона рублей. Помимо этого, из-за санкционного давления цены на материалы резко выросли, а часть поставщиков ушла с российского рынка.