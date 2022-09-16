Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу

Напомним, начальная стоимость реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества 1988 года постройки была оценена в 366 миллионов рублей. Во время капремонта подрядная организация «Тагилдорстрой» столкнулась с проблемами из-за ошибок в проектно-сметной документации, выполненной челябинской компанией «Реконпроект» за четыре миллиона рублей. Помимо этого, из-за санкционного давления цены на материалы резко выросли, а часть поставщиков ушла с российского рынка.