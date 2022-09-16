Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила

Екатерина Сидорова, которая стала депутатом только летом 2022 года, не смогла набрать достаточное количество голосов избирателей. Акушерка, которая сменила в кресле депутата Кирилла Романова, уступила на 1 округе экс-депутату Госдумы Алексею Балыбердину. 32-летняя сотрудница медучреждения попала в думу после исключения ЛДПР-овца Романова — в 2022 году он не сдал вовремя декларацию о доходах. Сидорова шла по списку партии на прошлых выборах следом за Романовым.