Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила

Posted 16 сентября 2022, 03:00
Published 16 сентября 2022, 03:00
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Нижнем Тагиле известны предварительные результаты голосования за муниципальных депутатов. За восемь из десяти повторно баллотировавшихся депутатов Гордумы избиратели отдали большинство голосов. Таким образом, из 25 депутатов НТГД ранее такой статус уже имели восемь человек. Состав Думы в этом году обновлен на 68%.
Екатерина Сидорова, которая стала депутатом только летом 2022 года, не смогла набрать достаточное количество голосов избирателей. Акушерка, которая сменила в кресле депутата Кирилла Романова, уступила на 1 округе экс-депутату Госдумы Алексею Балыбердину. 32-летняя сотрудница медучреждения попала в думу после исключения ЛДПР-овца Романова — в 2022 году он не сдал вовремя декларацию о доходах. Сидорова шла по списку партии на прошлых выборах следом за Романовым.
Не получилось сохранить место и кандидату от «СР» Игорю Макарову — этот 49-летний председатель ТОС «Прудок» уступил представителю «Единой России» Дмитрию Костенникову.
Из прошлого созыва баллотироваться стали не все депутаты. Всего десять человек решили претендовать на переизбрание, но не все они получили необходимое преимущество на выборах и будут заседать в думских креслах еще раз. Переизбравшимися депутатами стали:
Все 25 депутатов, которых избрали жители Нижнего Тагила 11 сентября, баллотировались от партии «Единая Россия». В восьмом созыве Думы, таким образом, не будет представителей оппозиционных партий или самовыдвиженцев.
Восемь депутатов в Гордуме — представители «Уралвагонзавода», еще девять — лоббисты с ЕВРАЗ НТМК. Среди них — медиаменеджер Ирина Пудовкина руководит рядом СМИ, которые получают финансирование от Гордумы и ЕВРАЗ НТМК. Еще 8 мандатов остаются за условной командой муниципалитета — медиками, педагогами и общественниками.
Всего на выборах были 102 кандидата по 25 округам. Из них 29 женщин (28%) и 73 мужчины (72%). В итоге в состав Думы прошли только 7 женщин, 18 округов сделали свой выбор в пользу мужчин.
Средний возраст депутатов составил 49 лет, самым молодым по-прежнему остается Гаджи Абдулов, а самым возрастным — Владимир Антонов, ему 71 год. Старше 60 лет — 6 депутатов, от 40 до 50 лет — 14 человек, еще четверым депутатам от 34 до 38 лет, одному — 56 лет.
Выборы проходили 11 сентября. Всего в городе более 250 тысяч избирателей, из них на свои избирательные участки в этот день пришли свыше 68 тысяч человек. Явка на выборы депутатов составила чуть более 23%.
Трое тагильских депутатов Гордумы прошлого созыва с самыми высокими доходами — Никита Беркутов, Гаджи Абдулов и Денис Корякин — смогли победить на выборах 11 сентября. В 2021 году они получили самые большие доходы (11,51 млн рублей, 10,89 млн рублей и 8,55 млн рублей соответственно), а с 2022 года будут выполнять обязанности депутатов еще 5 лет.
Лидером на округе стал экс-депутат Государственной Думы и директор по персоналу УВЗ Алексей Балыбердин. За него отдали голоса свыше 46% избирателей территории, по которой он баллотировался от «Единой России». Второе место с примерно 20% голосов у представителя коммунистов Алексея Баклыкова. Далее расположились Екатерина Сидорова, Андрей Волков и Григорий Полявин.
Победа на этом округе досталась директору «УБТ-сервис» Гаджи Абдулову, для него это будет второй срок депутатства в Гордуме. Он набрал 49% голосов. Около 30% голосов получил Руслан Белоконный, известный увольнением из тагильской полиции после скандала. Оставшиеся голоса примерно поровну разделили Кирилл Онуфриенко и Данил Штанов.
Еще один представитель промышленности — гендиректор завода «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов — стал лидером на округе № 3. Его выбрали свыше 60% голосовавших. Следом по числу голосов на округе идут Юрий Андреенок, Даниил Клейменов и Евгений Юнчик.
Заместитель директора по персоналу УВЗ Ирина Артамонова победила на округе № 4, получив более 57% голосов избирателей. Меньше тагильчан проголосовали за Сергея Власенко и Андрея Рябкова.
Более 65% голосов набрал спикер Гордумы прошлого созыва, адвокат Вадим Раудштейн. Его конкуренты Анатолий Марченков, Ольга Вострых, Константин Гаврилов, Марина Киселева получили от 4% до 17%.
Начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров получил более 68% голосов избирателей, остальные голос забрал Алексей Димитров.
Победителем на своем округе стал Андрей Давыдов, заработав половину голосов избирателей. Он также относится к клану УВЗ, работая на предприятии «Ростеха» заместителем главного инженера по подготовке производства. Остальные голоса получили еще три кандидата: Евгения Михайлиди, Владимир Боталов, Ксения Лаптева.
Самый старший депутат нового созыва 71-летний Владимир Антонов получил свыше 68% голосов. Руководитель «Центра профилактической медицины УХП» опередил Елену Морозову и Михаила Щекина.
Директор по развитию коммерческой фирмы Сергей Бурлай получил 39% голосов, еще пять кандидатов разделили между собой остальные голоса избирателей (Ольга Южакова, Александр Корляков, Максим Широков, Светлана Баданина, Евгений Даниленко).
Представитель клана ЕВРАЗ НТМК, в 2022 году покинувший пост начальника коксохимического производства Никита Беркутов получил более 61% голосов. Сергей Белоусов, Ирина Фуфаева, Вячеслав Еремеев, Алена Бабенкова — в таком порядке по числу голосов расположились оппоненты самого богатого тагильского депутата 2021 года.
Директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова обошла конкурентов с 60% голосов, Владимир Солодков и Алексей Львов набрали почти равное число бюллетеней в свою пользу.
Станислав Зыкин, президент «Фонда социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса», одержал победу с 47% голосов. Среди уступивших ему Захар Седяев, Иван Путилов, Ольга Найденова.
Главврач Демидовской горбольницы Сергей Овсянников набрал 51% голосов, ему уступили Надежда Журавлева, Анна Журавлева, Юлия Азарова.
Сердечно-сосудистый хирург горбольницы № 4 Андрей Шерстобитов набрал 67%, его не смогли обойти Андрей Шестериков и Алексей Игнатьев.
В данном округе победил Виктор Стариков, получивший 69% голосов в свою пользу. Сергей Фоменко, Мария Клестова и Антон Шурыгин не смогли обойти педагога допобразования, который трудится в Доме детского творчества Ленинского района.
Директор школы № 32 Галина Масликова сохранила свой мандат, получив большинство голосов избирателей — 55%. С ней соперничали Игорь Чернов, Владимир Борисов, Александр Бузмаков, Ильшат Низамов.
Медиаменеджер Ирина Пудовкина стала лидером по округу, в ее пользу было свыше 54% бюллетеней. За победу в округе боролись также Александр Данилов, Павел Улыбин, Никита Лобарев и Константин Данилов.
Директор «Дворца национальных культур» Марина Кибардина выиграла голосование на своём округе с 55% голосов. Владимир Желиба, Александр Решетников, Игорь Кубасов, Анатолий Попов и Федор Трачук также претендовали на пост депутата в этом округе, но не смогли обойти Кибардину.
Руководитель благотворительного фонда Дмитрий Костенников обошел депутата прошлого созыва Игоря Макарова и Екатерину Носову, получив 53% голосов.
Депутат Гордумы Денис Корякин свой мандат сохранил с помощью 56% голосов избирателей. Директору по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК составляли конкуренцию Михаил Казаковцев, Артем Ситягин и Марина Пирогова.
Начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов выиграл выборы на своем округе, получив доверие 69% избирателей. За депутатство в этом округе также боролись Оксана Феофанова и Карина Гуляева.
Юлия Ефименко набрала 56% голосов. Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу стала лидером среди семи кандидатов, мандат на этом округе хотели получить также Александр Мишин, Андрей Мельник, Роман Мишин, Сергей Телелейко, Андрей Милюков.
Ещё один представитель ЕВРАЗ НТМК — начальник технического управления — Константин Шведов получил голоса 60% избирателей. Сергей Пудовкин, Данил Юдин и Иван Статков тоже боролись за мандат депутата Гордумы.
Директор по управлению проектами Дивизиона Урал ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков заручился доверием 64% избирателей округа, обойдя Ирину Титову и Виктора Иванова.
Еще одна тагильчанка, директор «Санатория-профилактория „Ленёвка“ Римма Ильина стала победителем голосования на округе с 56%. Ее конкурентами были Александр Костин, Елена Орехова, Татьяна Паршина.