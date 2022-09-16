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Огурцы начали дорожать в Свердловской области

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
Огурцы в Свердловской области за неделю подорожали на 13%, до 59,96 рубля. Такие данные приводит Свердловскстат за период с 5 по 12 сентября.

Также в цене прибавили и помидоры. Килограмм в среднем стоил 74,28 рубля (+1,31%).  Стоимость некоторых продуктов из основной потребительской корзины также увеличилась, но незначительно, до 1,17%.

Так, подсолнечное масло свердловчане могли приобрести за 132,43 рубля, маргарин — за 267,59 рубля. Десяток яиц подорожал до 72,43 рубля, килограмм сахара — до 73,43 рубля, а сметана — до 285,33 рубля.

Больше всего за неделю в регионе подешевел борщевой набор. Картофель можно было купить в среднем за 26,21 рубля (-8,8%), а капусту — за 19,64 рубля (-3,61%). Морковь обходилась покупателям в 32,95 рубля (-10,45%), лук — в 28,88 рубля (-10,16%), а свекла — в 25,05 рубля (-3,05%).

Кроме того, в цене снизились яблоки и бананы, водка, рис и пшено, мука, соль и чай.

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