Огурцы начали дорожать в Свердловской области

Больше всего за неделю в регионе подешевел борщевой набор. Картофель можно было купить в среднем за 26,21 рубля (-8,8%), а капусту — за 19,64 рубля (-3,61%). Морковь обходилась покупателям в 32,95 рубля (-10,45%), лук — в 28,88 рубля (-10,16%), а свекла — в 25,05 рубля (-3,05%).