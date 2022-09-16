Огурцы начали дорожать в Свердловской области

Также в цене прибавили и помидоры. Килограмм в среднем стоил 74,28 рубля (+1,31%). Стоимость некоторых продуктов из основной потребительской корзины также увеличилась, но незначительно, до 1,17%.
Так, подсолнечное масло свердловчане могли приобрести за 132,43 рубля, маргарин — за 267,59 рубля. Десяток яиц подорожал до 72,43 рубля, килограмм сахара — до 73,43 рубля, а сметана — до 285,33 рубля.
Больше всего за неделю в регионе подешевел борщевой набор. Картофель можно было купить в среднем за 26,21 рубля (-8,8%), а капусту — за 19,64 рубля (-3,61%). Морковь обходилась покупателям в 32,95 рубля (-10,45%), лук — в 28,88 рубля (-10,16%), а свекла — в 25,05 рубля (-3,05%).
Кроме того, в цене снизились яблоки и бананы, водка, рис и пшено, мука, соль и чай.