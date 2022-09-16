От удушья скончался семимесячный ребенок из Екатеринбурга

ЧП произошло в ночь с 15 на 16 сентября. Родители ребенка вызвали скорую помощь, но врачи уже не сумели спасти малыша, сообщает издание Е1.
Соседи рассказали, что прибывшие на место трагедии силовики не нашли на теле погибшего признаков того, что его убили.
Вероятнее всего, мальчик задохнулся, запутавшись в одеяле. Это предварительная версия следствия. Также известно, что в злополучный вечер 28-летняя мама грудничка находилась в пьяном состоянии.
Дом, где произошло происшествие, находится на улице Краснофлотцев. Соседи утверждают, что ребенок рос в неблагополучной семье. Якобы мать мальчика живет с сожителем и любит выпить.