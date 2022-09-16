Пассажир умер в маршрутке в Нижнем Тагиле

Напомним, труп мужчины был обнаружен 11 сентября в Екатеринбурге на остановке на автовокзале. Тело погибшего направлено на экспертизу для того, чтобы выяснить точную причину гибели. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.