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Пассажир умер в маршрутке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
Мужчина умер в автобусе, следующему по маршруту № 33 в Нижнем Тагиле.

Трагедия произошла 16 сентября. 63-летний тагильчанин скончался прямо в микроавтобусе, так как ему стало плохо. Факт произошедшего редакции TagilCity.ru подтвердили в компании-перевозчике, обслуживающей маршрут.

Действительно, к сожалению, пассажир скончался. Мы выражаем соболезнования его близким, — заявили в «Союз-НТ».

Напомним, труп мужчины был обнаружен 11 сентября в Екатеринбурге на остановке на автовокзале. Тело погибшего направлено на экспертизу для того, чтобы выяснить точную причину гибели. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.

На автовокзале в Екатеринбурге обнаружен труп мужчины
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