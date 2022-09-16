Пассажир умер в маршрутке в Нижнем Тагиле

Трагедия произошла 16 сентября. 63-летний тагильчанин скончался прямо в микроавтобусе, так как ему стало плохо. Факт произошедшего редакции TagilCity.ru подтвердили в компании-перевозчике, обслуживающей маршрут.
Действительно, к сожалению, пассажир скончался. Мы выражаем соболезнования его близким, — заявили в «Союз-НТ».
Напомним, труп мужчины был обнаружен 11 сентября в Екатеринбурге на остановке на автовокзале. Тело погибшего направлено на экспертизу для того, чтобы выяснить точную причину гибели. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.