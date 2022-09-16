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Под Первоуральском лесовоз насмерть задавил 9-летнего мальчика на велосипеде

Сегодня, 16:15
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель лесовоза насмерть сбил мальчика на велосипеде в поселке Староуткинск под Первоуральском. Авария случилась утром 16 сентября.

По предварительной информации, водитель грузовика «Урал» допустил наезд на девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Он неожиданно выехал на проезжую часть. В результате ребенок скончался на месте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Водителем лесовоза оказался мужчина 1988 года рождения. Его водительский стаж составляет 10 лет.

Мужчина пояснил, что ехал со скоростью 30-40 километров в час. Мальчик неожиданно выехал из-за забора стоящего дома. Водитель пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось.

В момент аварии с мальчиком ехал его друг. Он тоже был на велосипеде. Однако ему удалось объехать грузовой автомобиль.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Первоуральск#Авария#Дети#Погибшие#Смерть
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