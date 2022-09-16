Под Первоуральском лесовоз насмерть задавил 9-летнего мальчика на велосипеде

По предварительной информации, водитель грузовика «Урал» допустил наезд на девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Он неожиданно выехал на проезжую часть. В результате ребенок скончался на месте.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Водителем лесовоза оказался мужчина 1988 года рождения. Его водительский стаж составляет 10 лет.
Мужчина пояснил, что ехал со скоростью 30-40 километров в час. Мальчик неожиданно выехал из-за забора стоящего дома. Водитель пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось.
В момент аварии с мальчиком ехал его друг. Он тоже был на велосипеде. Однако ему удалось объехать грузовой автомобиль.