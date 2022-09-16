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Подробности гибели бабушки и внучки в пожаре в Верхней Пышме рассказали в полиции

Сегодня, 14:23
Фото: СК по Свердловской области
В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности гибели бабушки и внучки во время пожара в Верхней Пышме. Инцидент произошел днем 15 сентября на улице Петрова.

По данному факту СК начал проверку. На данный момент выполняется комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. Уже был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначены экспертизы. Принимаются меры по выяснению причины произошедшего. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки от работы телевизора.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия случилась в  четырехкомнатной квартире. В ней проживала женщина 1953 года рождения, ее внучка 2022 года рождения. Также в помещении прописаны дочь погибшей пенсионерки, ее сожитель и двое детей.

В день происшествия мама повела в садик старшего ребенка, а средний и старший остались дома с бабушкой. Мама с отцом уехали в Академический район Екатеринбурга, чтобы посмотреть объект для работы и вернуться. Глава семьи занимается частным ремонтом жилья.

В это время, по предварительной информации, в маленькой комнате замкнуло электрическую проводку и загорелся телевизор. В этот момент бригада слесарей выше этажом занималась устранением коммунальной аварии. Они почувствовали запах дыма, стали спускаться и услышали крики о помощи. Когда бабушка открыла двери, то в квартиру пошел приток кислорода. Огонь от этого вспыхнул еще больше.

Один из слесарей бросился в комнату и спас одного ребенка. Из дальней комнаты в это время женщина попыталась спасти еще одного ребенка. Однако выйти из комнаты ей не удалось.

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