Подробности гибели бабушки и внучки в пожаре в Верхней Пышме рассказали в полиции

В это время, по предварительной информации, в маленькой комнате замкнуло электрическую проводку и загорелся телевизор. В этот момент бригада слесарей выше этажом занималась устранением коммунальной аварии. Они почувствовали запах дыма, стали спускаться и услышали крики о помощи. Когда бабушка открыла двери, то в квартиру пошел приток кислорода. Огонь от этого вспыхнул еще больше.