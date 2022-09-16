Подробности гибели бабушки и внучки в пожаре в Верхней Пышме рассказали в полиции

По данному факту СК начал проверку. На данный момент выполняется комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. Уже был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначены экспертизы. Принимаются меры по выяснению причины произошедшего. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки от работы телевизора.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия случилась в четырехкомнатной квартире. В ней проживала женщина 1953 года рождения, ее внучка 2022 года рождения. Также в помещении прописаны дочь погибшей пенсионерки, ее сожитель и двое детей.
В день происшествия мама повела в садик старшего ребенка, а средний и старший остались дома с бабушкой. Мама с отцом уехали в Академический район Екатеринбурга, чтобы посмотреть объект для работы и вернуться. Глава семьи занимается частным ремонтом жилья.
В это время, по предварительной информации, в маленькой комнате замкнуло электрическую проводку и загорелся телевизор. В этот момент бригада слесарей выше этажом занималась устранением коммунальной аварии. Они почувствовали запах дыма, стали спускаться и услышали крики о помощи. Когда бабушка открыла двери, то в квартиру пошел приток кислорода. Огонь от этого вспыхнул еще больше.
Один из слесарей бросился в комнату и спас одного ребенка. Из дальней комнаты в это время женщина попыталась спасти еще одного ребенка. Однако выйти из комнаты ей не удалось.