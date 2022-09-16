Программист в Ивделе зарубил топором бывшую жену на глазах у ее дочери

Девочка рассказала, что мама утром вышла из дома, а во дворе ее ждал бывший муж. Нападение увидела бабушка, а Карина вместе с ней выбежала на улицу. Тогда мужчина кинул топор в бабушку. На крики вышел сосед и погнался за нападавшим. Последний прыгнул в реку. Его тело было найдено через два дня.

Игорь и Людмила развелись в начале 2022 года через 7 лет совместной жизни. Женщина работала учителем, а мужчина программистом. Все эти годы, по словам дочери, отчим угрожал им с мамой и был агрессивным. Также он обещал зарубить ее топором. Семья писала заявление в полицию. Причиной развода, по словам Карины, стала агрессия отчима.

После этого мужчина стал следить за Людмилой. Семья проживала на первом этаже. За сутки до произошедшего кто-то стучал по окнам. Тогда Людмила обратилась в полицию с очередным заявлением. В тот же день полицейские приехали к Игорю домой, но его там не оказалось. На следующий день произошло убийство, пишет Ура.ру.

Некоторые знакомые семьи утверждают, что причиной разлада между супругами стал роман Людмилы на стороне. После этого муж стал вести себя агрессивно. Знакомые уверены, что Игорь не планировал убийство. Он приходил, чтобы забрать машину, купленную в кредит и подаренную супруге. Некоторые считают, что в тот день бывший супруг хотел разбить машину. Однако Людмила, увидев супруга с топором, пыталась закрыть авто и тогда мужчина ударил ее.