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Прокуроры начали проверку из-за отсутствующей «Ласточки» в Качканаре

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за отсутствующей в назначенное время «Ласточки» в Качканаре после новости в СМИ.

Местные жители приобрели билеты, позволяющие ехать на общественном транспорте от Качканара до Екатеринбурга. Проблемы возникли тогда, когда «Ласточка» не приехала на станцию отправления в нужное время. Обманутым качканарцам наказали доехать до вокзала в Нижнем Тагиле на автобусе с пересадками. По итогу все желающие попасть в столицу Свердловской области на скором поезде прибыли в пункт назначения на несколько часов позже, чем планировалось, потому что добирались до другого города.

Нижнетагильская прокуратура возбудила проверку на основании нарушения законов в сфере потребительских прав, которые обнаружили после публикации инцидента в СМИ.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Качканар#Екатеринбург#Прокуратура#Ласточка#Билеты#Обман
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