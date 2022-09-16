Прокуроры начали проверку из-за отсутствующей «Ласточки» в Качканаре

Местные жители приобрели билеты, позволяющие ехать на общественном транспорте от Качканара до Екатеринбурга. Проблемы возникли тогда, когда «Ласточка» не приехала на станцию отправления в нужное время. Обманутым качканарцам наказали доехать до вокзала в Нижнем Тагиле на автобусе с пересадками. По итогу все желающие попасть в столицу Свердловской области на скором поезде прибыли в пункт назначения на несколько часов позже, чем планировалось, потому что добирались до другого города.