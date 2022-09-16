Пытался зарезать маму из-за телефона: школьника из Екатеринбурга отправили в психушку

Причиной ссоры в семье стала неуспеваемость мальчика в учебном учреждении. Мать решила поспособствовать улучшению оценок сына и предприняла попытку забрать сотовый телефон. Ребёнок набросился на неё с ножом и нанёс десять ударов. Женщина выжила.
С подростка сняли обвинения в покушении на убийство и направили на лечение в стационар психиатрической больницы, сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на пресс-службу Кировского суда Екатеринбурга.
Во время проведения следствия ребёнок неоднократно жаловался на сложности в освоении образовательной программы, а также на рукоприкладство со стороны отца. С его слов, мужчина приезжал к семье на выходные и избивал сына.