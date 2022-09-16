Роскошь из Екатеринбурга прошла слепое прослушивание в шоу «Голос 60+»

После того, как екатеринбурженка пошла в школу вокала, она узнала о том, что её голос имеет большой диапазон: четыре октавы. В этот момент певица поняла, что неправильно распоряжалась данным ей талантом. Тогда же Вере Витальевне предложили поучаствовать в шоу “Голос 60+”.