Роскошь из Екатеринбурга прошла слепое прослушивание в шоу «Голос 60+»

Вера Витальевна, уроженка деревни Лобанова, увлекается мотогонками и вокалом. Первым начала заниматься с молодости, а пению уделила внимание только по выходе на пенсию. Раньше Роскошь участвовала в местных концертах самодеятельности, но вокал не входил в её профессиональные интересы.
После того, как екатеринбурженка пошла в школу вокала, она узнала о том, что её голос имеет большой диапазон: четыре октавы. В этот момент певица поняла, что неправильно распоряжалась данным ей талантом. Тогда же Вере Витальевне предложили поучаствовать в шоу “Голос 60+”.
Подготовка к участию в шоу заняла три года: то пандемия мешала, то здоровье подвело. Однако в нынешнем году пенсионерке удалось записать песню для кастинга и успешно пройти слепое прослушивание. Следующее выступление Веры Роскошь любой желающий сможет увидеть по телевизору через несколько недель, пишет Е1.