Указ о создании «Кампуса» для студентов в Свердловской области подписал губернатор

Сегодня (16 сентября - прим.ред.) указ будет опубликован. На одном из ближайших заседаний правительства примем устав фонда. Назначим руководителя, кандидатура уже есть. Скоро познакомлю. Это обязательные процедуры, их нужно пройти. Затем начнем предметную работу по реализации мер поддержки студентов», – написал губернатор в своём telegram-канале.
В соответствии с программой поддержки студенчества ученикам предлагается ряд стимулов. В частности, прорабатываются вопросы об учреждении стипендии в размере до 10 тысяч рублей и компенсации процентов по образовательным кредитам. Для улучшения условий проживания студентов также разрабатывается программа строительства арендного жилья.
Кроме того, в рамках проекта разрабатывается скидочная программа для студентов. Участвовать в ней смогут кафе и магазины, спортзалы и музеи, а также другие локации. Планируется, что основные направления программы начнут работать с начала 2023 года.