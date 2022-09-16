В Екатеринбурге в трамвай не пустили дедушку-инвалида

По словам очевидцев событий, пожилой гражданин только начал подниматься в транспорт, как его тут же выгнал прямо на дорогу кондуктор, пишет Е1.
Происшествие свидетели увидели на улице Луначарского. Водители машин, которые проезжали мимо, попытались вступиться за дедушку, но в трамвае сказали, что не посадят пассажира, так как он не желает платить за проезд.
Также свидетели сообщают, что старик пытался стучаться к машинисту, но дверь ему там не открыли. В Гортрансе обещали разобраться в инциденте и дать свои комментарии.