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В Екатеринбурге в трамвай не пустили дедушку-инвалида

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
Дедушку на с костылями не пустили в трамвай в Екатеринбурге.

По словам очевидцев событий, пожилой гражданин только начал подниматься в транспорт, как его тут же выгнал прямо на дорогу кондуктор, пишет Е1.

Происшествие свидетели увидели на улице Луначарского. Водители машин, которые проезжали мимо, попытались вступиться за дедушку, но в трамвае сказали, что не посадят пассажира, так как он не желает платить за проезд.

Также свидетели сообщают, что старик пытался стучаться к машинисту, но дверь ему там не открыли. В Гортрансе обещали разобраться в инциденте и дать свои комментарии.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Трамвай#Инвалид#Дедушка#Кондуктор
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