В Екатеринбурге в трамвай не пустили дедушку-инвалида

Происшествие свидетели увидели на улице Луначарского. Водители машин, которые проезжали мимо, попытались вступиться за дедушку, но в трамвае сказали, что не посадят пассажира, так как он не желает платить за проезд.



Также свидетели сообщают, что старик пытался стучаться к машинисту, но дверь ему там не открыли. В Гортрансе обещали разобраться в инциденте и дать свои комментарии.