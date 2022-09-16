В Нижнем Тагиле хищная птица схватила голубя в центре города

Хищную птицу размером «с собаку средних размеров» успели снять на видео только после того, как она уволокла голубя в кусты. Очевидец сообщает, что ястреб действовал «быстро и хладнокровно», а нападение совершилось прямо перед его машиной в Нижнем Тагиле.
Люди остановились, чтобы наблюдать за дальнейшими действиями хищника. В этот момент птица стала смотреть на них.
Ближе было подойти страшновато, — пишет Михаил Игошин в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Местные жители предположили, что дикий зверь оказался в города из-за перелёта мигрирующих птиц. Больных хищников в Нижнем Тагиле ожидают увидеть с октября по декабрь — во время предзимней миграции в южные регионы или страны.