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В Нижнем Тагиле хищная птица схватила голубя в центре города

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Ястреб схватил голубя в центре города на улице Газетной в Нижнем Тагиле. Инцидент записали на камеру.

Хищную птицу размером «с собаку средних размеров» успели снять на видео только после того, как она уволокла голубя в кусты. Очевидец сообщает, что ястреб действовал «быстро и хладнокровно», а нападение совершилось прямо перед его машиной в Нижнем Тагиле.

Люди остановились, чтобы наблюдать за дальнейшими действиями хищника. В этот момент птица стала смотреть на них.

Ближе было подойти страшновато, — пишет Михаил Игошин в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Местные жители предположили, что дикий зверь оказался в города из-за перелёта мигрирующих птиц. Больных хищников в Нижнем Тагиле ожидают увидеть с октября по декабрь — во время предзимней миграции в южные регионы или страны.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Животные#Видео#Голуби#Хищник#Нападение#Птицы
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