В Нижнем Тагиле хищная птица схватила голубя в центре города

Хищную птицу размером «с собаку средних размеров» успели снять на видео только после того, как она уволокла голубя в кусты. Очевидец сообщает, что ястреб действовал «быстро и хладнокровно», а нападение совершилось прямо перед его машиной в Нижнем Тагиле.