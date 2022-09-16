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В Нижнем Тагиле на продажу выставлен Центральный рынок

Сегодня, 09:36
Фото: Авито
Торговый комплекс, являющийся бывшим «Центральным» рынком, продается в Нижнем Тагиле. За строения и земельный участок продавец просит 340 миллионов рублей.

Рынок был построен в 1962 году. С 2014 по 2020 год он прошел реконцепцию. На данный момент, рассказывает продавец, это современный торговый комплекс в центре города. Строения имеют площадь 7 тысяч квадратных метров, а земельные участки — 11 тысяч квадратных метров. Находится рынок на улице Газетная, 97а.

Строение имеется 2 этажа + антресоль под офисные помещения. По словам продавца, ежедневный трафик торгового комплекса составляет около 5-6 тысяч человек. Вокруг здания имеется благоустроенная территория с парковкой на 70 мест.

#Ирина Кирилова#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Продажа#Рынок#Торговля#Торговый комплекс
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