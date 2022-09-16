В Нижнем Тагиле на продажу выставлен Центральный рынок

Рынок был построен в 1962 году. С 2014 по 2020 год он прошел реконцепцию. На данный момент, рассказывает продавец, это современный торговый комплекс в центре города. Строения имеют площадь 7 тысяч квадратных метров, а земельные участки — 11 тысяч квадратных метров. Находится рынок на улице Газетная, 97а.
Строение имеется 2 этажа + антресоль под офисные помещения. По словам продавца, ежедневный трафик торгового комплекса составляет около 5-6 тысяч человек. Вокруг здания имеется благоустроенная территория с парковкой на 70 мест.